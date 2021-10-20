МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Вчера российский рынок акций за основную сессию подрос почти на 0,7%. Основной вклад в прирост показателя внесли тяжеловесные акции Сбербанка и "Газпрома". Мы уже несколько дней ждем отскока в неоправданно перепроданных бумагах ведущего банка страны и вот, наконец, он начался.

Пошел в гору и "Газпром", который поддержали корпоративные новости. Так, совет директоров компании одобрил изменения в бюджет и инвестпрограмму на текущий год. Выручку от продажи газа планируется увеличить на 30%, что позволит компании выйти на исторически высокий уровень показателя. Часть дополнительных поступлений пойдет на дивиденды. Планируется также сократить объем долга.

Сегодня внешний фон не очень радует. После вчерашнего роста американские фьючерсы снижаются более чем на 0,1%, в минусе нефть и промышленные металлы. Так что Индексу Мосбиржи сегодня в первой половине дня подрасти будет непросто.

Впрочем, ситуация может измениться во второй половине дня, если трейдеры покупками отреагируют но новые позитивные отчеты американских компаний. Однако со временем этот драйвер будет затухать, и превышение прибылей над прогнозами будет восприниматься как само собой разумеющееся.

В целом же рынки вошли в стадию высокой волатильности, и просадки котировок нужно либо терпеть, либо повышать уровень риска и пытаться заработать на краткосрочных спекуляциях.

Тем, кто не готов активно торговать, рекомендуем оставлять в портфелях Сбер и "Газпром". Новая восходящая волна в них еще не закончена.

Сегодня "Норникель" обнародует отчет о производственных показателях за третий квартал. Бумага уверенно отскакивает от поддержки 21 тысячу рублей и находится в 330 рублей ниже первого сопротивления 24 тысяч рублей. Не исключено, что по ГМК пройдет легкая коррекция из-за падения мировых цен на ее продукции и близости сопротивления.

Вместе с тем, продолжается рост золота, которое с утра прибавляет 0,4%. Это выведет компании золотодобывающего сектора в список лидеров по приросту капитализации. Рекомендуем включать эти акции в портфель в расчете на движение золота хотя бы в район 1930 долларов за унцию. Но для этого нужно преодолеть более ранее сопротивление, которое располагается на 100 долларов ниже.

После вчерашнего роста на 0,6% рубль сегодня на утренней сессии залег в боковик. Повышение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п. уже заложено в котировки российской валюты. В пятницу по оглашению вердикта регулятора в рубле может пройти коррекция.

Сегодня ждем спокойных торгов на валютном рынке Мосбиржи. Но если внешний фон будет ухудшаться, пара доллар-рубль вновь уйдет выше отметки 71.