Сегодня Минфин РФ предложит на аукционе ОФЗ 26239
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Во вторник цены ОФЗ отыграли часть потерь понедельника, кривая доходности гособлигаций сместилась вниз на 1-4 б.п. Покупки рублевых гособлигаций проходили на фоне продолжающегося роста нефтяных цен (выше 85 долларов за баррель Brent) и повышения склонности к риску на глобальных рынках в связи с сильной корпоративной отчетностью в США. Валюты развивающихся стран вчера преимущественно укреплялись. Однако из-за роста доходности UST-10 (+4 б.п. к понедельнику, до 1,64%), локальные облигации ЕМ преимущественно снижались в цене.
Минфин РФ сегодня на аукционе планирует разместить один 10-летний выпуск классических ОФЗ-26239 с лимитом 20 миллиардов рублей. Ожидаем размещение с премией по доходности к вчерашнему закрытию в размере 3-5 б.п. В силу относительно небольшого объема предложения нового госдолга считаем, что аукцион окажет нейтральное влияние на вторичный рынок. До заседания ЦБР по ставке на этой неделе ОФЗ, скорее всего, продолжат торговаться в боковом диапазоне.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20211020/834999043.html