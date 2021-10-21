Глобальные рынки: главное. Глобальные акции вчера продолжали расти: американский S&P500 вплотную приблизился к историческому максимуму, а циклические/value компании обогнали высокотехнологичный NASDAQ. Доллар по индексу DXY оставался под давлением. Доходности длинных 10/30-летних US-Treasuries пытались уйти выше, но пока торги проходят на достигнутых уровнях вокруг 1.65%/2.12%. Нефть Brent удерживает достигнутый диапазон US$85-86/брл, вчера поддержку оказали данные о неожиданном снижении запасов сырья и дистиллятов в США. Индекс волатильности VIX медленно снижается, оставаясь около 15.50 пунктов.

Львиная доля отчитавшихся в США компаний преподнесла позитивные сюрпризы, что поддержало акции. Очередные комментарии представителей ФРС были не новы: консенсус по-прежнему за начало сокращения программы QE в ноябре с по-прежнему отдаленными перспективами первого повышения ставки. Но здесь все чаще используется оговорка, что если чрезмерно-повышенная инфляция сохранится в 1П22, то чиновникам ФРС, вероятно, придется пересмотреть свой взгляд на траекторию повышения ставки. Никто не знает, какой сценарий реализуется и насколько вера во «временность» инфляционного «спайка» оправдана.

Опубликованная в США «Бежевая книга» региональных банков явно указывает на рост цен. Поэтому рынки однозначно нацелены на дальнейший рост долларовых ставок, особенно, если статистика и финансовые отчеты будут оставаться позитивными, забирая аргументы о сторонников стагфляционной истории. Сегодня в США в фокусе — цифры по обращениям за пособиями по безработице и индекс опережающих индикаторов за сентябрь.

Сегодняшний день вновь стартует с умеренного снижения, поскольку история с будущим китайского рынка недвижимости сдерживает оптимизм в Азии. Но с открытием американской сессии «ковбои» вновь способны вернуть индексам рост. Повышение доходностей US-Treasuries пока не является барьером для этого.

EM universe. Индекс акций развивающихся стран MSCI вчера прибавил около 0.5% на фоне общего позитива. Суверенные бонды ЕМ торговались в привязке к базовым ставкам, поэтому изменения были разнонаправленными. Чуть лучше себя чувствовали высокодоходные имена, страхующие от процентного риска за счет более широких спредов. Кредитный спред EMBI стабилен вблизи 355-356 б.п. Из страновых историй стоит отметить растущие опасения по поводу Бразилии из-за рисков отклонения властей от политики бюджетных лимитов при реализации программы поддержки нуждающихся. Сегодня же фокус на решениях ЦБ в Украине и Турции. В первом случае сюрпризов не ждут, ставка 8.50% может остаться неизменной. Во втором же случае после увольнения сразу трех противников смягчения политики президентом Эрдоганом рынок «смирился» и готов к понижению ставки на 100 б.п. до 17%. Реакция инвесторов будет зависеть от того, насколько убедительными будут объяснения такого шага в условиях растущих инфляционных рисков, усиленных слабостью лиры.

Валютный рынок. Близкие к нулевым изменения курса рубля вчера оставили его далеко позади других ЕМ лидеров, но это объяснимо опережающей динамикой российской валюты в последнее время. Локальный спрос на валюту заметен, что может объясняться достижением консенсусных уровней 71.00-72.00/USD заметно раньше ожиданий и, как следствие, усилению потоков по хеджированию валютных рисков. Однако выше 71.00/USD курс не пускают массированные продажи экспортеров в преддверии основных налоговых выплат. Отсутствие активных действий нерезидентов на рынке ОФЗ — это также фактор стабильности для рубля. В таких условиях свой взгляд не меняем — краткосрочно у рубля больше шансов на укрепление до 70.00.

Долговой рынок. Доходности коротких и средних ОФЗ вчера продолжили рост в условиях повышения базовых ставок и сохраняющихся инфляционных рисков в РФ. Лимитированный аукционы Минфина ожидаемо прошел успешно, но большой роли не играл. Опубликованные вечером недельные данные по инфляции вновь разочаровали сохранением повышенных уровней (0.26% н/н, 7.80% г/г), в т.ч. числе из-за удорожания плодоовощной продукции. Но даже без их учета (по нашим грубым оценкам) рост цен на остальные товары и услуги ускоряется третью неделю подряд, что вряд ли будет проигнорировано ЦБ. Сохраняем свой прогноз роста ставки на 50 б.п., даже, несмотря на возросшие риски, связанные с COVID-19 и объявленными «нерабочими» днями.