Российский рынок акций резко негативно отреагировал не решение ЦБ поднять процентную ставку сразу на 0,75 п.п. и намерения увеличить ее еще до конца года. На неплохом в общем-то фоне потери Индекса Мосбиржи за основную сессию превысили 0,5%.

Индекс Мосбиржи гособлигаций вообще обвалился на 0,82%. Более сильные дневные потери этого индикатора последний раз были лишь в период финансовой паники в марте прошлого года.

Но так ли уж неожиданными были действия ЦБ? Всем давно известно, что Банк России будет вести борьбу с инфляцией, жертвуя и экономическим ростом, и тем более рынком акций.

Так что пятничные распродажи мы расцениваем как избыточные. Ждем, что сегодня эти потери будут частично отыграны, тем более, что внешний фон благоволит покупкам. С утра на четверть процента растут американские фьючерсы, в плюсе промышленные и драгоценные металлы, 0,8% прибавляет нефть, вновь уйдя выше 85 долларов за баррель.

В любой ситуации стоит искать позитивные стороны. Высокая ставка приведет к росту процентных доходов эмитентов финансового сектора. В этой связи стоит пристально посмотреть на акции Мосбиржи, которые за прошлую неделю без всяких причин обрушились почти на 8%. Сейчас бумага уткнулась в поддержку, и мы рекомендуем ее подбирать как спекулятивно, так и среднесрочно.

Сегодня продолжается рост золота: котировки металла пытаются закрепиться выше отметки 1800 долларов за унцию. Сопротивление располагается примерно в 30 долларах выше. Бумаги золотодобытчиков сегодня вновь будут торговаться в "зеленой" зоне.

Уверенно растут никель, платина и палладий, что должно поднять котировки «Норникеля». Первая цель движения бумаги — 24 тысяч рублей.

Ждем отскока и в нефтегазовом секторе, включая "Газпром". Вместе с тем, становятся неинтересными большинство дивидендных историй, в связи с чем можно ждать снижения в таких "тихих заводях" как МТС. Но это пока не касается черных металлургов, квартальная дивидендная доходность которых превышает 5%. Бумаги можно прикупить как спекулятивно, в расчете на их рост под отсечку реестра, так и среднесрочно.

Жесткая ДКП ЦБР придала силы рублю. На этой неделе на пике налогового периода пара доллар-рубль может попытаться штурмовать отметку 70. Однако против рубля играет как распродажа ОФЗ, так и возросший спрос на валюту, поскольку в связи с неплановыми каникулами многие бросились скупать "горящие" заграничные туры.

Однако в среднесрочный рост рубля мы по-прежнему не верим, и рекомендуем покупать рубль против доллара лишь спекулятивно и с очень короткими стопами.