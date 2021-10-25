МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть выросли в пятницу и сегодня с утра продолжают демонстрировать восходящую динамику. Контракты на американскую нефть WTI уже обновили уровень 7-летних максимумов, теперь очередь за Brent. На часовом графике виден четкий локальный уровень около 86 долларов, выше которого котировки пытаются закрепиться сегодня с утра. Следующей целью является преодоление отметки 86,7 долларов за баррель, которая последний раз наблюдалась во время предыдущего скачка нефти осенью 2018 года.

На следующей неделе ожидается встреча ОПЕК+. Это значит, что в течение этой недели в фокусе внимания могут быть публичные высказывания членов альянса о перспективах пересмотра политики нефтепроизводителей.

По действующим условиям, 25 стран альянса ежемесячно добавляют на рынок 400 тысяч б/с, постепенно балансируя растущий спрос. Однако этого объема оказывается недостаточно, что отражается в сокращении запасов и росте цен. Тем не менее, представитель Саудовской Аравии, неформального лидера ОПЕК+, неоднократно говорил о том, что в 2022 году ожидается профицит и при существующих рисках со стороны COVID-19 увеличивать добычу быстрее не имеет смысла.

Но цены продолжают расти, а в ряде стран-импортеров уже наблюдаются признаки роста социальной напряженности из-за дефицита топлива. Усугубляют ситуацию рекордные цены на уголь и газ, которые по возможности стараются заменить более дешевыми мазутом и дизельным топливом. Дополнительный спрос на нефть от такого замещения оценивается в 0,5 млн б/с до конца года, что ранее не учитывалось при формировании графика ОПЕК+.

С учетом таких обстоятельств, вопрос о дальнейшей политике ОПЕК+ остается открытым. Появление слухов о возможности более сильного, чем запланировано, увеличения добычи ОПЕК+ будет негативно влиять на динамику нефтяных цен.

В пятницу вечером нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала данные по буровой активности в США. Число активных буровых установок, опережающий индикатор добычи, снизилось впервые за семь недель на 2 уст. до 443 уст. В Канаде число установок снизилось на 5 уст. 93 уст. Число газовых установок в США и Канаде выросло в совокупности на 2 уст.

Данные по буровой активности слабые, что является несущественным, но все же фактором поддержки для нефтяных цен. Число буровых установок остается недостаточным, чтобы обеспечить стабильный рост американской добычи. Текущие уровни поддерживаются за счет завершения пробуренных ранее скважин (DUCs). Поводов ожидать, что добыча США в IV квартале ощутимо превысит прогнозы, сейчас нет. EIA ожидает 11 млн б/с в октябре, 11,13 млн б/с в ноябре и 11,27 млн б/с в декабре.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,7% выше уровней закрытия предыдущего дня.