МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Решение Банка России по ключевой ставке 22 октября в немалой степени удивило большинство экспертов. Да, то, что ставку поднимут значительно, ждали все. Но почти никто не был готов, что её поднимут настолько. Впрочем, при нынешних темпах инфляции это совсем не удивительно. По итогам сентября официальный индекс потребительских цен от Росстата составил 7,44%. Сейчас, по данным из разных источников, он уже находится в районе 7,8% и пока не думает даже притормаживать. На историческом графике происходящее не выглядит катастрофой, но наши сограждане успели уже отвыкнуть от таких темпов роста розничных цен:

На самом деле куда более удивительным выглядело последовавшее за решением ЦБ РФ заявление его главы Эльвиры Набиуллиной, в котором она отметила, что на декабрьском заседании регулятор не только продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, но и даже ускорит темпы: предполагается, что ставка будет поднята уже на 1 п.п. И в новый 2022год мы войдем с процентной ставкой в 8,5%. Столь дорогих заемных средств отечественная экономика не видела уже давно. При этом Эльвира Сахипзадовна отметила, что столь быстрое увеличение ключевой ставки вызвано уже опасением не высокими темпами текущей инфляции, а крайне высокими инфляционными ожиданиями. Справедливости ради, они действительно велики — население не ждет ничего хорошего. Получится ли высокими ставками сбить темпы роста цен, большой вопрос. В прошлый раз мы уже обсуждали, что механизмы воздействия на инфляцию за счет ужесточения ДКП эффективно работают лишь в развитых экономиках, где у домохозяйств куда больше свободных средств, которые они могут оперативно перенаправлять из сегмента потребления в сегмент накопления. У нас в силу невысоких доходов и совершенно иной структуры потребления даже высокие ставки не позволят домохозяйствам покупать меньше, а откладывать на депозитах больше. А вот резкое увеличение стоимости заемных денег может существенно увеличить издержки производителей, что немедленно скажется и на розничных ценах.

Фондовые площадки

Американские рынки живут сейчас квартальной отчетностью. Причем, реакция инвесторов на цифры бывает зачастую весьма удивительной — они кидаются в покупку или продажу не столько по факту действительно заметного изменения выручки и прибыли компаний относительно предыдущих периодов, а лишь на основании того, насколько эти данные разошлись с их ожиданиями. Как следствие — повышенная волатильность. Хотя, в целом американские рынки продолжают неплохо расти, ставя новые рекорды. Лишь в пятницу под вечер последовала некоторая коррекция, заставившая индексы откатиться от пиковых значений. Dow Jones прибавил 0,23% (35.677,02 п.), S&P 500 снизился на 0,11% (4.544,90 п.), Nasdaq потерял 0,82% (15.090,20 п.). Лидерами роста широкого рынка S&P 500 оказались SVB (+6,80%), Seagate (+6,07%), eBay (+5,75%), American Express (+5,42%) и Equifax (+5,01%). Сильней других упали бумаги Intel (-11,68%), Facebook (-5,05%), Twitter Inc (-4,83%), VF (-4,50%), Alaska Air (-4,25%).





Российские фондовые площадки прекратили на время стремительный рост, консолидировавшись в боковом и достаточно волатильном движении. Более того, последние два дня недели охарактеризовались еще и заметной коррекцией. Более того — фактически всю вторую половину дня индексы заметно снижались (практически сразу, послу публикации решения ЦБ по ставке), завершив торговый день на минимумах. Данная реакция рынков на неожиданно более мощное ужесточение денежно-кредитной политики выглядит вполне естественно. В итоге индекс МосБиржи потерял за день 0,51% (4196,96 п.), а «долларовый» индекс РТС за счет заметного укрепления рубля вырос на 0,53%, зафиксировавшись на уровне 1877,99 п. Лучшие результаты продемонстрировали акции ПИКа* (+3,08%), Магнита* (+2,56%), Полюса* (+1,77%), Полиметалла* (+1,42%) и обычка Мечела (+1,37%). Сильней других снизились ТГК-2 (-5,25%), ОГК-2 ао (-3,38%), ГДР MAIL GROUP* (-3,15%), ФосАгро* (-2,88%) и АЛРОСА* (-2,29%).

(* — с учетом вечерней сессии).

Нефть

Стоимость энергоносителей по всему миру продолжает расти и конца энергетическому кризису в Европе и повышенному спросу в Азии пока не видно. Первые надеются на теплую зиму и не спешат смягчать свои требования к Газпрому, который, кстати, поняв, что банкует сейчас он, не спешит "прогибаться" по ценам, вторые действительно готовы покупать энергии все больше и больше на фоне снижения объемов угольной генерации и восстановления экономики. Так что углеводороды продолжают расти в цене. И хотя последние дни темпы удорожания несколько замедлились, цены на нефть продолжают оставаться в середине восходящего коридора. На данный момент (по состоянию на 7:12 мск сегодняшнего утра) стоимость нефти сорта BRENT составляет 86,25 долл./барр, а легкая техасская WTI котируется по 84,60 долл./барр.