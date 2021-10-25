МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. На старте сессии мы испытали кратковременную просадку из-за небольшого ухудшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи даже обновил двухнедельный минимум, продолжая демонстрировать более слабую динамику из-за укрепления рубля. Однако вскоре российский рынок устремился вверх вслед за глобальными площадками и нефтью.

Мировые фондовые индикаторы поначалу находились под давлением, но быстро перешли к росту. Позитивом выступила выплата китайским застройщиком Evergrande процентных платежей, что позволило ему избежать официального дефолта по облигациям. Кроме того, компания сообщила, что возобновила работу над более чем десятью своими проектами из почти 1300.

Поддержку рисковым активам оказало решение Народного банка Китая увеличить в два раза дневные лимиты льготного финансирования под залог ценных бумаг (РЕПО). При этом инвесторов не смущает рост нефти, который угрожает усилить инфляцию. Котировки WTI в понедельник обновили 7-летний максимум, а Brent приблизились к аналогичной вершине.

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на пятничном максимуме 4246 п., у индекса РТС — на 10-летней вершине 1907 п. Если мировые рынки и нефтяные цены продолжат повышаться, мы уже сегодня можем попытаться преодолеть эти технические препятствия.

Валютный рынок

В начале сессии рубль укреплялся благодаря позитивному внешнему фону, но вскоре он умеренно ухудшился, вызвав просадку российской валюты. Однако после открытия основных торгов рубль устремился вверх вслед за глобальными площадками и нефтью.

Развивающиеся валюты в начале дня повышались благодаря снижению доллара. Однако утром он перешел к восходящим попыткам, вызвав просадку сектора, большинство представителей опустилось в минус.

Российский долговой рынок ускоряет нисходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI снижается шестую сессию подряд, в очередной раз обновив полуторалетний минимум. Это обусловлено пятничным сигналом ЦБ РФ о возможном дальнейшем повышении ключевой ставки.

Несмотря на падение ОФЗ, рубль пытается укрепляться на фоне восходящей динамики мировых рынков и нефти. Если эта тенденция продолжится, доллар может проверить на прочность годовой минимум 69,8 рублей, установленный в пятницу.