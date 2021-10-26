Российским акциям сегодня будет трудно продолжить уверенный рост
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Как мы и прогнозировали, вчера российский рынок акций сумел отбить пятничные потери, вызванные во многом эмоциональными распродажами в ответ на жесткую риторику Банка России. Индекс Мосбиржи за основную сессию прибавил почти 1,4% на фоне роста товарных фьючерсов и американского рынка акций.
Техническая картина по Индексу Мосбиржи улучшилась. Индикатору удалось вернуться выше верхней границы восходящего канала, который был пробит в начале октября. Теперь бы надо закрепиться над отметкой 4300, чтобы пойти к следующей цели, располагающейся примерно на 100 пунктов выше.
Но сегодня сделать это не получится. Внешний фон с утра не располагает к возобновлению покупок. Американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия, но при этом дешевеют промышленные и драгоценные металлы.
Нефть так и не смогла пробить сопротивление 86 долларов за баррель, торгуясь сейчас чуть выше 85 долларов. На следующей неделе ждем заседания ОПЕК+, на котором будет решен вопрос по квотам добычи. С очень большой вероятностью можно полагать, что картель увеличит добычу на плановые 400 тыс баррелей в сутки, поскольку наращивать производство нефти повышенными темпами могут далеко не все страны из-за низкого объема инвестиций в отрасль в последние годы. Возможно, это сподвигнет нефть преодолеть отметку 86 долларов.
Так что сегодня ждем легкой фиксации прибыли по российским акциям в отсутствии поводов для роста.
Среднесрочным инвесторам стоит сохранять спокойствие: время для продажи давно купленных бумаг еще не пришло, а делать новые покупки страшно до понимания реакции рынка на грядущее неизбежное начало сворачивания программы стимулирования американской экономики.
Продолжают сыпаться ОФЗ. Вчера Индекс Мосбиржи гособлигаций обвалился на 0,92%, побив пятничный локальный антирекорд. Более сильное дневное снижение индикатора последний раз наблюдалось лишь в кризисном марте прошлого года.
Таким образом, надежды, что повышение ключевой ставки ЦБ спровоцирует приток средств западных инвесторов в рублевый госдолг в рамках операций carry trade, становятся все более и более призрачными.
Рано или поздно распродажи ОФЗ обязательно отразятся на курсе рубля. Пока же пара доллар-рубль удерживается под отметкой 70, и сегодня на утренней сессии пытается развить успех, снижаясь на 0,1%.
Технически пара доллар-рубль сильно перекуплена, ждем восходящей коррекции по ней как только для этого появится повод.
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