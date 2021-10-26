МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. В понедельник рынок рублевых облигаций продолжил отыгрывать решение ЦБР поднять ставку до 7,5% (+75 б.п.) и комментарий о возможности еще нескольких повышений ставки на ближайших заседаниях. Доходность гособлигаций выросла на 10- 28 б.п. Весь участок кривой ОФЗ срочностью более 3-лет стал выше 8% годовых. Причем длинные ОФЗ (10-15 лет) стали торговаться с дисконтом к бумагам 3-5 лет в размере 10 б.п.

На наш взгляд, это справедливо с учетом ожиданий снижения ключевой ставки в долгосрочной перспективе в диапазон 5-6%. Внешний фон вчера складывался нейтрально для рынка рублевых облигаций. Цены на нефть прибавили 0,5%, приближаясь к 86,0 долларов за баррель. UST-10 завершили день без изменений, с доходностью около 1,63% годовых. Локальные облигации ЕМ преимущественно торговались в боковом диапазоне.

Сегодня с утра на глобальных рынках наблюдается повышение аппетита к риску, который поддерживается сильной корпоративной отчетностью в США. Рост оптимизма на глобальных рынках может оказать поддержку российскому рынку облигаций после сильных продаж за последнюю неделю. Сегодня ожидаем стабилизации доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 8,0 — 8,1% годовых.