МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Неделя на российском рынке стартовала в позитивном ключе. Цены на сырье росли во главе с нефтью, оказывая позитивное влияние на акции экспортеров. В лидерах был нефтегазовый сектор, ведомый тяжеловесными бумагами, Роснефтью и Лукойлом, прибавившими более 3%. Закономерным аутсайдером сектора оставались префы Сургутнефтегаза, демонстрировавшие слабость на фоне укрепления рубля.

Металлургический сектор был в числе отстающих, главным образом из-за сегмента золотодобычи. Цены на золото продолжают расти, но темпы сдержанные, и оптимизм на рынках не располагает к высокому спросу на защитные активы. При таких настроениях по акциям Полюса, Петропавловска и Полиметалла прокатилась волна фиксаций по длинным позициям. Аналогичным образом снижались акции Лензолото, которые давно превратились в спекулятивный инструмент и кроме названия с золотом имеют мало общего.

Индекс Мосбиржи отыграл часть потерь конца прошлой недели. Долларовый РТС выглядел еще лучше и смог переписать максимумы за счет поддержки в виде укрепляющегося рубля. На фоне других развивающихся рынков российские активы выглядели сильнее. Индекс голубых фишек вырос на 1,5%, в то время как индекс компаний малой и средней капитализации прибавил чуть менее 0,2%.

Техническая картина по индексу МосБиржи по-прежнему оставляет пространство для роста. Успешный ретест наклонной поддержки дает повод рассматривать возможность обновления максимумов. При пробое и фиксации выше 4300 п. цели могут сместиться к диапазону 4380-4420 п.

Российские облигации падают второй день подряд, отыгрывая ужесточение риторики ЦБ РФ. Индекс RGBI в понедельник потерял 0,92%, показав самое внушительное дневное снижение за последние полтора года. Доходность 5-летних бумаг уже достигла 8%. На этой неделе рынок облигаций может оставаться под давлением. По мере стабилизации ситуации в ОФЗ могут начать корректироваться корпоративные выпуски, традиционно показывающие запаздывающую динамику. Основной удар может прийтись на выпуски длительностью от 2 до 5,5 лет. Защитить портфель облигаций от роста ставок можно через увеличение доли коротких бумаги или бумаг с плавающим купоном.

На зарубежных рынках также доминировали позитивные настроения. Отсрочка по дефолту китайского крупного застройщика Evergrande вызвала снижение напряженности на мировых площадках и подстегнула рост активов. Индекс американского рынка S&P 500 в очередной раз переписал максимумы, обеспечив благоприятный сентимент в ходе вечерней сессии Московской биржи. Не исключается дальнейший рост американского индикатора, хотя в условиях приближающихся сроков по сворачиванию монетарных стимулов такой рост может быть неустойчивым.

Нефтяные фьючерсы в понедельник торговались вблизи максимумов за последние 7 лет, контракты на американский сорт WTI даже обновили рекорд. Поддержку оказывает высокий спрос на фоне ограниченного предложения. На следующей неделе ОПЕК+ в очередной раз соберется, чтобы обсудить график увеличения добычи. По мнению вице-премьера РФ Александра Новака, который является представителем России в ОПЕК+, альянс будет придерживаться действующих планов, предполагающих увеличение добычи на 400 тысяч б/с ежемесячно. Такое решение поддержит нефтяные цены на высоких уровнях и может благоприятно сказаться на динамике акций российских нефтяников.

В фокусе

ММК (-2,4%) последним из сталеваров отчитался за III квартал по МСФО, завершив серию отчетов на минорной ноте. Из-за сокращения продаж на внутреннем рынке и роста себестоимости компания не смогла превзойти по результатам II квартал, в отличие от НЛМК и Северстали. В результате дивиденд за III квартал в размере 2,66 руб. по текущим ценам дает минимальную среди стальных компаний дивидендную доходность на уровне 3,8% против 5,3% у Северстали и 5,9% у НЛМК.

Русагро (+1,5%) сообщила о росте консолидированной выручки на 43% г/г. При этом к уровню II квартала 2021 г. показатель остался примерно на том же уровне. Квартал к кварталу сократилась выручка в масложировом сегменте (-5%) и выросла в сахарном (+7%) и сельскохозяйственном (+15%). В целом результаты вышли в рамках ожиданий. При этом компания не раскрыла цены реализации, что затрудняет прогноз отчетности МСФО за аналогичный период и может повысить его значимость для краткосрочной динамики котировок. Публикация отчета МСФО за III квартал запланирована на 15 ноября.

Лента (+1,6%) порадовала инвесторов отчетом за III квартал. Выручка выросла во всех сегментах, LFL-продажи выросли на 3,5%. Онлайн продажи увеличились на 237% г/г и на 8,2% кв/кв. Рентабельность по EBITDA составила 8,8%.

В ходе телефонной конференции с инвесторами финансовый директор ритейлера заявил о том, что компания может начать платить дивиденды со следующего года. Формулировка была очень осторожная, к тому же высокие дивиденды слабо согласуются с долгосрочной стратегией компании. Ранее аналогичные комментарии звучали в отношении выплат за 2019 и 2020 года, так что уверенности в выплатах за 2021 год пока нет.

Петропавловск (-0,5%) вчера отчитался за III квартал. Результаты можно назвать ожидаемо позитивными. Производственный прогноз на 2021 год остался на прежнем уровне. Презентация новой стратегии развития и дивидендной политики отложена до конца года.

X5 Group сегодня опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 года.

Полиметалл опубликует квартальные операционные результаты.

В США продолжится сезон корпоративных отчетов. Финансовые результаты в пятницу представят Microsoft Alphabet, Visa, Eli Lilly, AMD, General Electric.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник немного подросли, преимущественно за счет высокотехнологического сектора. Азиатские рынки сегодня торгуются в позитивном ключе. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,25%, нефть Brent остается вблизи 86 долларов.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет вблизи или чуть выше уровня закрытия понедельника.