Китайские угольщики не видят перспектив
Настроения на азиатских площадках были заметно хуже, чем в США. Япония беспокоится о выборах, в Китае и Австралии под давлением сырьевые компании.
Австралийский рынок начинал торги ростом, но затем рынок оказался под давлением. Снижались акции добывающих компаний, включая производителей золота. Инфляция в Австралии замедлилась до 3,0% в III квартале по сравнению с 3,8% в II квартале и ожиданиями на уровне 3,1%. Впрочем, австралийский доллар продолжил укрепляться, отыгрывая у американского конкурента почти 0,3%.
Китайский рынок был под давлением снижающихся акций угольщиков. С одной стороны, власти страны предпринимают усилия по снижению цен на уголь, а, с другой, накануне был опубликован новый вариант плана достижения пика выбросов к 2030 году. План, фактически, ограничивает какое-либо развитие угольной индустрии, а также предусматривает постепенный вывод угля из энергетического баланса. Угольный сегмент рынка снижался на 3,5%. В Гонконге потери до 3% наблюдались в технологичном сегменте и сегменте здравоохранения. Власти КНР планируют обязать несовершеннолетних пользователей интернет услуг, включая игры, предоставлять данные по своим опекунам, дабы избежать использование подменных аккаунтов. Из статистики Китая отметим рост прибыли в промышленности на 16,3% в сентябре по сравнению с 10,1% в августе.
В предстоящие выходные в Японии пройдут парламентские выборы. Инвесторы уже начинают выражать обеспокоенность, так как правящая партия может потерять часть поддержки. Хотя вряд ли ЛДПЯ потеряет большинство.
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