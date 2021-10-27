Поначалу рубль пытался укрепляться благодаря восстановлению мировых рынков. Однако после старта основных торгов российская валюта устремилась вниз, реагируя на резкое ухудшение внешнего фона.

Мировые фондовые индикаторы в начале дня находились под давлением, но вскоре перешли к устойчивому восстановлению, однако после открытия европейской сессии резко снизились. Нефтяные цены с начала дня демонстрируют нисходящую динамику.

Негативом выступила новость о том, что еще один китайский девелопер пропустил платеж по долговым обязательствам, что через 30 дней угрожает дефолтом. Это свидетельствует о системности проблем в строительной отрасли Китая, угрожая его экономическому благополучию.

Кроме того, на фоне высокой инфляции инвесторы теряют уверенность в том, что ФРС на ближайшем заседании в следующую среду объявит о сокращении монетарных стимулов не более, чем на $15 млрд в месяц. Этот объем был ранее обозначен регулятором и устраивал рынки, поэтому более быстрые темпы ужесточения денежно-кредитных условий могут вызвать массированные распродажи рисковых активов.

Многие развивающиеся валюты поначалу умеренно укреплялись благодаря снижению доллара. Однако после открытия европейской сессии он быстро восстановился, вызвав просадку в секторе, большинство представителей опустилось в минус.

Российский долговой рынок пытается нащупать дно. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, однако быстро сдал позиции, в очередной раз обновив полуторалетний минимум. Правда, пока индикатор не спешит ускорять снижение.

Нефть пытается перейти к восстановлению

В первой половине дня нефтяные цены активно повышались, но затем перешли к консолидации. К текущему моменту котировки вернули часть утраченных позиций, сейчас Brent теряет 1,5% около отметки $85,6.

Кроме ухудшения ситуации на мировых рынках, давление на нефтяные цены оказало более существенное увеличение запасов нефти в ночном отчете API. Дополнительным негативом для сырьевых товаров выступал рост доллара, но в середине наших торгов он перешел к быстрому снижению, способствуя восстановлению нефти.

Сегодня участники нефтяного рынка будут оценивать финальную отраслевую статистику от Минэнерго США (17:30 МСК). Ожидается рост запасов нефти на 1,9 млн барр. и суммарное снижение запасов нефтепродуктов на 4,2 млн барр.

Доллар резко снизился

Поначалу американская валюта находилась под давлением, но после открытия европейских торгов стала активно повышаться. Индекс доллара (DXY) приближался к установленной вчера недельной вершине, но в середине наших торгов устремился вниз, обновив дневной минимум. Сейчас DXY теряет 0,15% около значения 93,8 п.

Европейская валюта в начале дня укреплялась, но после старта основной российской сессии резко снизилась. Однако во второй половине дня пара EUR/USD стала активно повышаться, прибавляя сейчас 0,2% около отметки 1,162.

Техническая картина

Пара USD/RUB быстро вернулась к области сопротивления 70,47-70,54 руб., которая ранее выступала важной поддержкой. В случае закрытия часовой свечки над отметкой 70,54 руб., увеличится вероятность развития более сильной коррекции с ближайшей целью в районе верхней границы краткосрочного нисходящего канала.