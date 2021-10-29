Peloton – американская компания-разработчик фитнес-оборудования и интерактивной платформы, которая предоставляет доступ к большому количеству спортивных тренировочных программ. 78% выручки приходится на продажу оборудования – велосипедов (Peloton Bike и Peloton Bike+), а также беговых дорожек (Peloton Tread и Tread+). В оборудование компании встроены экраны, которые позволяют подключаться к совместным тренировкам с инструкторами и другими пользователями оборудования компании. Тренажеры компания продает в беспроцентную рассрочку на 39 месяцев. Для использования платформы пользователям необходимо купить ежемесячную подписку ($39), которая кроме тренировок с оборудованием компании включает еще и другие виды фитнеса (йога, медитация, кроссфит и др.). Подписку можно оформить и без оборудования ($13 в месяц), но библиотека тренировок будет существенно меньше.

Мы ожидаем рост выручки компании с текущих $4 млрд до $18 млрд к 2031г. (CAGR 16%). Основной рост, по нашему мнению, будет происходить за счет сегмента "Подписка", который будет расти с CAGR выручки в размере 27%. По сегменту "Оборудование" мы прогнозируем CAGR выручки в размере 10% и полагаем, что основным драйвером станет выпуск (30 августа) бюджетной версии беговой дорожки Peloton Tread в США, Канаде и Великобритании со стоимостью $2 495 (премиальная модель Peloton Tread+ стоит $4 295).

Мы прогнозируем рост EBITDA маржи c текущих —3% до 22% к 2031г. в основном за счет снижения себестоимости выручки (COGS) как процент от выручки, которое будет достигнуто благодаря увеличению доли сегмента "Подписка" в общей выручке с текущих 22% до 54% к 2031г. Валовая маржа по сегменту "Подписка" в долгосрочном периоде выше и, по нашим ожиданиям, составит 70%, в то время как по сегменту "Оборудование" данный показатель будет на уровне 30%.

Исходя из нашего прогноза операционных показателей, мы считаем, что акции компании недооценены, поэтому выставляем рекомендацию BUY с целевой ценой $112 на инвестиционный горизонт 1 год.

Основные риски: