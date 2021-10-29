В четверг все ключевые фондовые индексы (S&P 500, Dow Jones и Nasdaq) закрылись в положительной зоне (+0,98%, +0,68% и +1,39%, соответственно). Министерство торговли США опубликовало предварительные данные по ВВП: рост в 3-м квартале составил 2,0% при среднем прогнозе аналитиков в 2,7%. Темпы экономического роста замедлились по сравнению со 2-м кварталом (рост 6,7% в годовом выражении). Темпы роста потребительских расходов США в 3-м квартале снизились до 1,6% (рост во 2-м квартале составил 12%).

На прошлой неделе число заявок на пособие по безработице в США уменьшилось на 10 тыс. – до 281 тыс. человек, что является минимум за 19 месяцев. Общее количество безработных в США сократилось до 2,243 млн. человек.

Совет управляющих Европейского центрального банка сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне.

Новости компаний

Dynatrace предоставила позитивные финансовые результаты по итогам 2К22г.

Выручка ($226 млн против $220 млн консенсуса) и чистая прибыль на акцию ($0,18 против $0,16 консенсуса) умеренно превысили ожидания аналитиков. Темпы роста выручки ускорились до 34% г/г (против 30% годом ранее), на фоне полного перехода клиентов с модели покупки лицензий на модель подписки и расширения продаж в рамках текущей базы клиентов (net retention rate 120%). По итогам квартала доля сегмента «Подписки» возросла до 94% от совокупной выручки. Показатель ARR (возобновляемая выручка в годовом выражении) составил $864 млн, показав 35% г/г рост. Операционная маржа (GAAP) компании по итогам квартала сохранилась в позитивной зоне и составила 9,4%. Операционная маржа (Non-GAAP), скорректированная на не-денежные статьи (компенсационные выплаты сотрудникам акциями) составила 27,2% против 31,6% годом ранее, ухудшение маржинальности наблюдалось на фоне роста маркетинговых расходов. Ранее менеджмент отмечал необходимость роста маркетинговых расходов с целью привлечения новых клиентов, учитывая благоприятные условия на целевых рынках.

На фоне позитивных финансовых результатов менеджмент повысил прогноз по выручке до $913-919 млн (+~1,5%) против $902-914 млн ранее, и по операционной прибыли до $219-226 млн (+5%) против $208-218 млн ранее.

В ходе конференц-колла менеджмент отметил позитивные тренды в отрасли, в частности, усиление тренда на диджитализацию, и, как следствие, повышение спроса на решения мониторинга приложений и инфраструктуры при автоматизации процесса исправления ошибок (AI решения). По оценкам менеджмента, текущие благоприятные условия на целевых рынках, вкупе с лидирующей рыночной долей компании позволят продажам Dynatrace расти по 30% в год в ближайшие годы.

Мы позитивно оцениваем финансовые результаты компании. Как мы и ожидали, на фоне перехода модели продаж с лицензий на подписки, наблюдается ускорение темпов роста продаж компании. Расширение продаж в рамках текущей клиентской базы (net retention rate 120%), увеличение доли клиентов с 3+ решениями от Dynatrace (40% клиентов имеют 3+ решения против 35% в 2021 г. и 27% в 2020 г.), указывает на успешность новых продуктов. На наш взгляд, Dynatrace остается одной из немногих компаний сектора сохраняющей баланс между темпами роста и операционной маржинальностью: так, по итогам квартала показатель Rule 40 (сумма темпов роста и операционной. маржинальности) составил 62% против 40% компании-аналога.

Несмотря на позитивные финансовые результаты, акции компании снизились на ~10%, что, на наш взгляд, связано с более низким, чем закладывал рынок пересмотром прогнозов по выручке, а также высоким уровнем рыночных мультипликаторов (P/S 25х). Учитывая позитивные финансовые результаты и обновленные прогнозы, мы повышаем целевую цену по акциям компании с $58 до $62, при изменении рекомендации с HOLD на Overvalued (принимая во внимание рост котировок за последние три месяца +12%).

Сбер представил свои результаты по МСФО за 9м 2021. В 3к 2021г. Сбер заработал 348 млрд руб. чистой прибыли, показав рекордный уровень рентабельности (ROE) в 27%. Без учета сделки по продаже Евроцемента чистая прибыль банка в 3к составила 283 млрд руб. (ROE около 22%). Чистая прибыль за 9м21 составила 978 млрд руб. (без учета "Евроцемента" 913 млрд руб.) Органический рост балансовых показателей, особенно в сегменте индивидуальных клиентов, привел к росту процентного и комиссионного доходов. Низкий cost/income 30% и улучшающееся качество активов продолжают обеспечивать один из самых высоких уровней рентабельности в секторе.

Экосистема: выручка от нефинансовых сервисов Сбера за 9м21 составила 122 млрд руб., выросла почти в 3 раза г/г., чистый убыток – 32 млрд руб. (3,5% чистой прибыли). На уровне EBITDA прибыльным является только сегмент B2B-услуг (кибербезопасность, облачные сервисы).

По итогам 2021г. дивиденды Сбера могут впервые превысить 500 млрд руб., намерения выплачивать, как минимум половину прибыли, подтвердила CFO банка. Дивидендная доходность может составить не менее 7%.

Мы оцениваем результаты Сбера нейтрально. ROE банка остается вблизи рекордных значений, рост баланса ожидаемо существенный. Из позитивных моментов отметим высокую операционную эффективность и улучшение качества портфеля. Выручка от экосистемы растет кратно (2,6х г/г в 3к21), выделяется рост E-Commerce платформы (7х г/г) и сегмента Food-тех (3,1х). Сохраняем рекомендацию BUY по акциям Сбера.

Coca-Cola предоставила позитивные финансовые результаты за 3 квартал. Выручка и чистая прибыль компании превысили консенсус-прогноз. Органический рост выручки составил 14% г/г против 10% г/г консенсус-прогноза за счет более быстрого восстановления продаж как в развитых, так и в развивающихся странах на фоне снятия карантинных ограничений. Лидерами роста на развивающихся рынках стали Индия, Россия и Бразилия, а на развитых рынках — США, Великобритания и Мексика. Вклад изменения микса и цены продукции в органическим росте, составили 6%. Чистая прибыль на акцию составила $0,65 против $0,58 консенсус-прогноза, на фоне более высоких темпов роста продаж и улучшения валовой маржи (изменение микса продукции).

Учитывая позитивные финансовые результаты, менеджмент повысил прогноз на 2021 г. по органическому росту выручки до 13–14% против 12-14%, и росту EPS +15-17% против 13-15% ранее. Менеджмент также предоставил верхнеуровневый прогноз на 2022 г., отметив уверенность в дальнейшем восстановлении бизнеса по мере нормализации мобильности потребителей. При этом менеджмент ожидает сохранение инфляционного давления на маржинальность в следующем году, учитывая текущий уровень цен на сырье.

Мы позитивно оцениваем результаты компании. В условиях сохранения карантинных ограничений и проблем с логистикой, компания смогла восстановить выручку до пандемийного уровня. На текущий момент акции компании торгуются на уровне средних значений рыночных мультипликаторов EV/EBITDA 20х, мы сохраняем рекомендацию HOLD при целевой цене $59. Ожидаемая дивидендная доходность 3,0%.