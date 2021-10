По данным Росстата, в сентябре рост промышленного производства в России составил +6,8% г/г, превысив консенсус-прогноз Bloomberg и наши ожидания (+4,6% г/г в обоих случаях).

По сравнению с предыдущим месяцем и с учетом корректировки на сезонные факторы объем промпроизводства подскочил на +1,7% (согласно оценкам Росстата и нашим подсчетам), что является самым высоким показателем сезонно-скорректированного роста с декабря прошлого года.

Основной вклад в общую динамику промпроизводства в сентябре внес сектор добычи полезных ископаемых, объем которой увеличился на +9,5% в годовом сопоставлении и на +3,3% – относительно предыдущего месяца (с исключением сезонности). На наш взгляд, более высокие, чем ожидалось, темпы роста добычи были связаны с увеличением спроса на услуги по добыче полезных ископаемых (+27,5% г/г). Ускорению общего роста (по сравнению с +6,6% г/г в августе) также способствовал рост добычи нефти (+8,1% г/г против +5,8% г/г соответственно) и природного газа (+11,7% г/г против +7,7% г/г).

В обрабатывающих отраслях объем производства в сентябре вырос на +0,4% по сравнению с предыдущем месяцем (с исключением сезонности), а в годовом сопоставлении рост составил 4,6%. Улучшение годовой динамики и ускорение месячного роста, скорректированного на сезонные факторы, пришлось, главным образом, на тяжелую промышленность (производство базовых металлов, металлургической продукции и электроники).

Мы ожидаем, что позитивная динамика в горнодобывающем секторе и инвестиционных отраслях обрабатывающей промышленности сохранится, чему будут способствовать следующие факторы:

1) В общем объеме расходов федерального бюджета растет доля инвестиций в инфраструктурное строительство.

2) Добыча сырой нефти будет постепенно расти в соответствии с изменением квот в рамках соглашения ОПЕК+.

3) Дефицит предложения сырья на глобальном рынке выгодно отражается на динамике промышленного производства в России (что уже нашло отражение в показателях платежного баланса, где профицит текущего счета приблизился к историческим максимумам), стимулируя производителей наращивать выпуск и, соответственно, инвестиции.

Как следствие, в сентябре объем предоставленных услуг по добыче полезных ископаемых увеличился на +27,5% г/г – на этот раз, как мы считаем, это связано с запуском Роснефтью операций геологического бурения.

На наш взгляд, поиск возможностей для расширения производства и рост инвестиционной активности экспортеров создают предпосылки для укрепления рубля.

