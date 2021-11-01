МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Рынки энергоносителей, равно как и тянущиеся вслед за ними и подталкиваемые хорошими корпоративными отчетами фондовые рынки, вполне могут начать корректироваться на фоне достижения ряда договоренностей, снимающих остроту проблемы дефицита энергии в мире.

Во-первых, Россия готова увеличить поставки газа в Европу после того, как заполнит до нормы свои подземные газохранилища, а это должно произойти к 8-му ноября. И само заявление о том, что поставки будут увеличены и замерзнуть Старому Свету не дадут, уже потянуло цены на газ вниз. Конечно, до былых уровней они не опустятся, но вернуться во вполне приемлемый сейчас для европейцев диапазон 600-800 долларов за тысячу кубометров вполне могут.

Во-вторых, США выразили неудовольствие нежеланием России и Саудовской Аравии увеличивать объемы добычи нефти, считая, что это способно разогнать стоимость "черного золота" до уровней в 100 долларов за баррель и выше. И ведут сейчас активные переговоры со странами ОПЕК, убеждая их все же нарастить объемы добычи, чтобы снять дефицит и остановить рост цен на топливо по всему миру. Да и сами фондовые площадки в немалой степени выглядят перекупленными. Да, отчеты большинства корпораций хороши и если разочаровывают инвесторов, то только тем, что оказываются иногда несколько хуже их крайне оптимистичных ожиданий. Но сезон отчетности закончится, и многие вполне могут начать фиксировать прибыль. Впрочем, это еще не завтра, так что поводов для паники на рынках сейчас точно нет.

ФОНДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Квартальная отчетность американских корпораций продолжает вытягивать фондовые индексы США на новые вершины. Пятничные торги не стали исключением: рынки вышли на очередные рекорды, завершив торговую сессию лишь чуть ниже максимумов. И пока картина там выглядит весьма неплохо — инвесторы по-прежнему преисполнены оптимизма и готовы продолжать покупать всё, что в отчетах оказывается по крайней мере не хуже ожиданий.

Dow Jones прибавил в пятницу 0,25% (35.819,56 п.), S&P 500 вырос на 0,19% (4.605,38 п.), Nasdaq поднялся на 0,33% (15.498,40 п.). Лидерами роста широкого рынка S&P 500 оказались WW Grainger (+7,51%), eBay (+5,95%), VeriSign (+5,68%), Newell Brands (+5,14%) и Cerner (+5,12%). Сильней других снизились бумаги Mohawk Industries (-10,98%), DaVita (-9,52%), Western Digital (-8,71%), Starbucks (-6,30%) и Nektar (-6,01%).



Российские фондовые площадки, еще в первой декаде октября перешедшие в боковое движение, на прошедшей неделе корректировались. Виной тому, и это вполне естественно, объявленный локдаун — инвесторы пока не могут точно оценить потери для отечественной экономики из-за полной или частичной остановки части бизнеса, в первую очередь относящегося к сегменту услуг, но то, что для экономики это удар — совершенно очевидно. И даже меры поддержки со стороны государства (они, впрочем, не выглядят чрезмерно щедрыми), а так же все еще высокие цены на энергоресурсы, металлы, удобрения, не могут остановить отечественные фондовые индексы от сползания вниз. Пятница не стала исключением: индекс МосБиржи потерял за день 0,95% (4150,00 п.), а "долларовый" индекс РТС на фоне несколько ослабевающего рубля обвалился на 1,94%, зафиксировавшись на уровне 1843,83 п. Лучшие результаты продемонстрировали акции ГИТ (+3,08%), НКНХ (+2,34%), биржевой торгуемый фонд американских дивидендных аристократов ДивАристСША ЕТ (+1,86%), ПИК* (+1,82%) и Фармсинтез (+1,68%). Сильней других снизились Петропавловск* (-3,91%), РУСАЛ* (-3,71%), АДР HH.ru* (-3,38%), АЛРОСА* (-3,34%) и префы Мечела (-2,95%).

(* — с учетом вечерней сессии).

НЕФТЬ

Цены на нефть начали корректироваться от максимумов достигнутых 25 октября (86,70 долларов за баррель по сорту BRENT), как, впрочем, и цены на газ. Пока коррекция не вызывает опасения и выглядит, скорей, как техническая. Хотя весомые поводы для того, чтобы углеводороды начали снижаться в цене и более значительно, есть. Причины мы описали еще в первом абзаце. На данный момент (по состоянию на 7:56 мск сегодняшнего утра) стоимость нефти сорта BRENT составляет 83,54 долларов за баррель, а легкая техасская WTI котируется по 83,26 долларов за баррель.

РУБЛЬ

Российский рубль после достаточно длительного периода укрепления развернулся в коррекцию, вызванную, во-первых, объявлением в стране локдауна, во-вторых, на фоне снижающейся стоимости энергоносителей. Глубина коррекции станет понятна, когда появятся хоть какие-то внятные оценки возможных потерь для отечественной экономики. Пока мы приблизились лишь к первому уровню Фибоначчи (для тех, кто увлекается ТА такого рода), но если ситуация продолжит ухудшаться, то запросто можем уйти и ниже. Тем более, что налоговый период закончился и поддержки рублю сейчас ждать неоткуда. Разве что за счет покупок Минфином в рамках бюджетного правила. По состоянию на 8:00 мск на рынке ФОРЕКС доллар торгуется по 71,012 рубля, а евро стоит 82,006 рубля.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Торги в Азиатско-тихоокеанском регионе проходят сегодня разнонаправленно, но в целом позитивно. Из общей благостной картины выпадает пока только Гонконгский Hang Seng, который уже просел на 1,23%. При этом японский NIKKEI 225 взлетел на 2,36% на позитивной статистике по индексу деловой активности в производственном секторе, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,73%, корейский KOSPI поднимается на 0,54%, китайский Shanghai растет на 0,07%. Фьючерсы на большинство мировых фондовых индексов прибавляют в пределах четверти процента. Заметно поднимается только японский NIK225 (+2,16%).

Сегодня ночью Япония представила данные по индексу деловой активности в производственном секторе, который вырос с 51,5 до 53,2, и Китай, у которого аналогичный показатель поднялся с 50,0 до 50,6 (эксперты изменений не ждали). В течение дня практически все ведущие экономики мира, включая и Россию, представят данные по национальным индексам деловой активности в производственном секторе (PMI). Иной весомой макроэкономической статистики не ожидается.

Банк России опубликует Доклад о денежно-кредитной политике. Операционную отчетность за 9 месяцев текущего года представит "Мать и Дитя". Мосэнерго опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 20201-го. Реестры для участия в ВОСА закроют Банк "Санкт Петербург" и НЛМК. Состоится заседание совета директоров "Т Плюс".