Всю прошлую неделю российский рынок акций торговался намного хуже западных аналогов. Причина этого кроется не столько в небольшом снижении цен на сырье, сколько в ужесточении денежно-кредитной политики Банка России. Высокая ставка не только заставит многих инвесторов увеличивать вложения в безрисковые облигации и депозиты, но и повысит стоимость заимствований для бизнеса.

Эти негативные факторы будут еще долго довлеть над рынком, и ему нужен мощный драйвер, чтобы возобновить устойчивый рост. Но такового пока не наблюдается…

Так или иначе, но сейчас российский рынок акций выглядит технически перепроданным, отскок просто необходим хотя бы на закрытии шортов спекулянтами. Не исключено, что его мы увидим сегодня. С утра внешний фон можно назвать умеренно позитивным: на 0,1% растут американские фьючерсы, в плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов. Правда, немного, в пределах 0,3%, падает нефть.

Но сегодняшний рост, если он будет, стоит рассматривать именно как отскок, делать новых среднесрочных покупок не советуем.

Спекулятивно сегодня можно попробовать прикупить нефтянку, Сбер и "Норникель".

Немного настораживает картина по S&P500. Индекс растет 4 недели подряд, желание зафиксировать спекулятивную прибыль нарастает. Пока драйвером подъема выступают очень сильные отчетности крупнейших эмитентов, но этот фактор уже приелся и скоро он перестанет действовать.

Ждем решения ФРС США в среду. Объявление о начале сворачивания программы выкупа активов с рынка уже заложено в котировки. К сильной просадке может привести решение сокращать выкуп темпами более 15 млрд долларов в месяц.

Рубль продолжает с утра дешеветь, в паре с долларом пытаясь перешагнуть отметку 71. Сейчас российская валюта потеряла поддержку со стороны налогового периода. В связи с пандемийными выходными, стоит ждать снижения заявок на покупку и продажу валюты со стороны реального сектора, то есть спекулятивная составляющая в курсе рубля повысится.

Кроме того, на рынок будут давить рубли, получаемые от продажи ОФЗ. Сейчас Индекс Мосбиржи гособлигаций почти достиг минимума кризисного марта прошлого года, и технических признаков остановки падения пока не видно.

Ослабление рубля — это всегда рост инфляции, для попытки подавления которого ЦБ будет и дальше увеличивать ставку. Пока складывается впечатление, что повышение ставки приведет к удушению несырьевой экономики и рынка акций, но не остановит рост цен.

В связи с этим рекомендуем искать момент и начинать сокращать среднесрочные позиции по акциям в расчете купить их дешевле перед рождественским ралли.