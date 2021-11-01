Ситуация на мировых рынках в конце недели несколько ухудшилась. По итогам пятницы индекс развивающихся рынков (MSCI EM: —0,9%) снижался в условиях резкого укрепления доллара и сохранения давления на товарных рынках, а индекс развитых рынков (MSCI World: —0,1%) лишь немного откатился от своих максимумов. В то же время, американским фондовым индексам удалось обновить исторические максимумы: индекс S&P500 (+0,2%) превысил уровень 4600 пунктов, а индекс технологических компаний NASDAQ Composite прибавил 0,3%. Рост рынка происходил в основном за счет крупнейших технологических компаний. Статистические данные, опубликованные в пятницу, оказались невнятными, но не оказали существенного влияния на рынок. Доходы населения США снизились в сентябре на 1% м/м, сильнее чем ожидали участники рынка, однако темп роста доходов сохранился на уровне 0,6% м/м.

В начале недели настроения на мировых рынках улучшаются. Ключевые азиатские индексы растут, в лидерах роста Япония на фоне роста ожиданий по принятию бюджетных стимулов. Фьючерсы на американские и европейские индексы в небольшом плюсе. Цены на промышленные металлы подрастают, однако нефть Brent в слабом минусе.

Сегодня будут опубликованы окончательные данные по PMI и ISM в США за октябрь, однако не ждем их существенного пересмотра. Основное внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к заседанию ФРС, которое состоится в среду. Ужесточение тональности регулятора может усилить нервозность инвесторов. В пятницу выйдут данные по числу новых рабочих мест вне с/х США, а также данные по безработице, которые могут оказать рынку существенную поддержку на фоне улучшения ситуации на рынке труда.

В конце недели и в последний день октября на российском фондовом рынке усилилась волна распродаж, продолжающаяся третий день подряд. Индекс МосБиржи (-1,0%) продолжил ослабление вслед за снижением цен на товарных рынках, а также ослаблением рубля.

Наиболее пострадавшими оказались металлурги: подешевели бумаги производителей цветных (РУСАЛ: —3,7%; НорНикель: —0,9%) и драгоценных (Petropavlovsk: —3,9%; Полиметалл: —2,7%; Полюс: —0,8%) металлов, а также сталеваров (ММК: —0,5%; НЛМК: —0,9%; Северсталь: —0,3%), чему способствовало снижение мировых цен на сырье. Под давлением находился и акции финансового (Сбер ао: —2,5%; Сбер ап: —2,2%; ВТБ: —1,9%) на фоне роста доходностей ОФЗ выше 8%. Снижались акции нефтяников (Татнефть ап: —2,8%; Сургутнефтегаз ао: —2,0%; Роснефть: —0,8%), как и бумаги Газпрома (-0,8%), которые снизились на фоне коррекции цен на газ ниже 800 долл. / тыс. куб. м., но к концу дня сумели отыграть часть позиций.

Подорожать смогли лишь несколько бумаг отдельных секторов (ПИК: +1,8%; Yandex: +1,0%; Аэрофлот: +0,4%).

В отсутствие сильных внутренних драйверов ситуация на глобальных рынках будет определять направление движения российских активов. Не исключаем некоторого отскока индекса МосБиржи от текущих уровней в начале торгов, однако слабость цен на нефть может привести к дальнейшему снижению индекса к уровню 4100 пунктов.