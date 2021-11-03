Цены не нефть останутся высокими до второй половины 2022 года
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК с большой долей вероятности не может существенно увеличить добычу нефти в ближайшее время. Ряд стран испытывают трудности с добычей. В результате по данным опроса Reuters, процент выполнения соглашения об ограничении добычи в октябре 2021 года опять повысился, до 118% по сравнению со 114% в сентябре.
В США добыча также не растет, помимо проблем из-за урагана Ида, сами компании предпочитают зарабатывать на текущих ценах и платить хорошие дивиденды акционерам, а не инвестировать дальше в увеличение добычи. Здесь играет роль и "зеленая" повестка, никто не верит в долгосрочность высоких цен на нефть и выбирает другие сферы инвестирования.
Энергетический кризис и высокие цены на продовольственные товары являются существенной поддержкой высоким нефтяным ценам. В то же время 2-3 ноября все ожидают от заседания ФРС минимальной конкретики по срокам повышения ставок, что должно укрепить доллар и начать оказывать давление на сырьевые цены.
Наш базовый сценарий предполагает, что нефтяные цены в 4 квартале 2021-1 квартале 2022 года будут оставаться на повышенном уровне, в среднем составляя около 80-85 долларов за баррель, а со второй половины 2022 года начтут снижаться в диапазон 70 долларов за баррель нефти марки Брент.
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