Общий взгляд

Наиболее интересными событиями прошедшей недели были, конечно, заседание ФРС по денежно-кредитной политике и данные Росстата по динамике индекса потребительских цен. И если за океаном никаких сюрпризов не произошло – ставку оставили неизменной в пределах 0- 0,25%, а по срокам начала сворачивания монетарных стимулов Федрезерв намерен придерживаться ранее озвученных планов, то вот российская инфляция преподнесла очередной неприятный сюрприз. После 7,4% в сентябре индекс потребительских цен вырос в октябре до 8,13%, хотя консенсус-прогноз составлял всего 8,0%.

Если в ноябре не произойдет какого-то чуда (а его, скорей всего, не произойдет), то в декабре Банк России уже практически гарантированно пойдет на увеличение ключевой ставки сразу на 1 п.п.

Впрочем, после предыдущего повышения ставки на 75 б.п. регулятор и не скрывал намерений в случае продолжающегося роста цен пойти на весьма резкое ужесточение денежно-кредитной политики. А это существенным образом скажется и на экономической ситуации в стране, на деловой активности в производственном и потребительском секторах, и на курсе рубля, и еще на множестве весьма чувствительных к ставке макроэкономических показателей. Так что следим за инфляцией и прикидываем, с каким лагом и насколько эффективное влияние окажет на неё ужесточение денежно-кредитной политики. Полагаю, что пока бизнес не будет готов сознательно пойти на некоторое сокращение маржи ради удержания объемов продаж, влияние ключевой ставки на инфляцию будет весьма ограниченным.

Фондовые площадки

Американские индексы продолжают карабкаться вверх с упорством, достойным хорошего альпиниста. Тому вполне способствуют хорошие в большинстве своём квартальные отчеты корпораций и весьма неплохая макростатистика.

Особенно порадовал на прошедшей неделе рынок труда, где число первичных заявок на получение пособий по безработице оказалось ниже прогнозов, а уровень безработицы снизился с 4,8% до 4,6%, при том, что эксперты прогнозировали всего 4,7%.

В пятницу индекс S&P500 вышел на очередные рекорды, добравшись до уровня в 4718,50 п., и лишь ближе к вечеру чуть откатившись вниз на фиксации прибыли. В лидерах роста оказались бумаги Expedia (+15,63%), Pfizer (+10,86%), Royal Caribbean Cruises (+8,95%) Carnival Corp (+8,35%) и Delta Air Lines (+8,05%). Сильней остальных снизились Nektar (-19,22%), Merck&Co (-9,86%), Citrix Systems (-6,20%), Regeneron Pharma (-5,57%) и Danaher (-4,55%).

Для Российского фондового рынка ушедшая неделя оказалась весьма куцей. Праздники и общенациональный локдаун, который в отдельных регионах сопровождался еще и дополнительными ограничениями, не оставили шансов на то, чтобы показать хоть какой-то рост.

Впрочем, учитывая масштабы проблем, и снижение оказалось вполне терпимым – могло бы быть и хуже.

Тем не менее, завершение недели было действительно вялым, хотя, говорить об окончательном переломе тренда и развороте в коррекцию пока еще преждевременно. По итогам пятницы наибольший рост продемонстрировали акции Акрона (+5,38%), префы "Ленэнерго" (+4,75%), ГИТ (+3,70%), ФосАгро (+3,58%)* и ТГК-2 (+3,55%). В лидерах снижения оказались РУСАЛ (-3,93%)*, ЭН+ГРУП (-3,41%), Сбербанк (-2,68%)*, Мечел (-2,56%) и ММК (-2,25%)*

(* — с учетом вечерней сессии).

Нефть

Стоимость энергоносителей, еще в конце октября пробившая вниз возводящий тренд, пока стабилизировалась на новых уровнях, которые по крайней мере на сегодняшний день выглядят вполне устойчивыми и экономически обоснованными. Энергетический кризис в Европе еще очень далек от окончательного разрешения (радость европейцев, что им со дня на день начнутся дополнительные поставки газа оказалась несколько преждевременной – сперва Россия должна заполнить свои ПГХ, и лишь потом, после 8-го ноября начать прокачку дополнительных объемов в ПГХ Старого Света. Да и сертификация "Северного потока-2" явно буксует), спрос на углеводороды со стороны стран Юго-Восточной Азии продолжает оставаться на высоком уровне, ОПЕК революционных решений не приняла. Так что поводов для коррекции в нефти пока точно не много. Впрочем, как и для заметного роста. На данный момент (по состоянию на 7:30 мск. сегодняшнего утра) стоимость нефти сорта BRENT составляет 83,61 долл./барр, а легкая техасская WTI торгуется по 82,24 долл./барр.

Рубль

Отечественная валюта, скорректировавшаяся после длительного периода укрепления до уровней ниже 72 рублей за доллар, сейчас консолидировалась на достаточно комфортных на сегодняшний день уровнях. Увеличившиеся объемы покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила вполне способствуют достаточно стабильному поведению рубля. По состоянию на 8:34 мск на рынке ФОРЕКС доллар торгуется по 71,309 рубля, а евро стоит 82,414 рубля.

Перспективы

Китай в воскресенье отчитался по внешнеторговым операциям, продемонстрировав заметное увеличение объемов экспорта и существенный рост сальдо торгового баланса (с 66,76 млрд юаней до 84,54 млрд юаней, при прогнозах снижения до 65,55 млрд юаней). Впрочем, новость на эту минуту уже в значительной степени отыграна рынком. Сегодня торги в Азиатско-тихоокеанском регионе проходят разнонаправленно, но без явного позитива: NIKKEI 225 снижается на 0,26%, австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,17%, Гонконгский Hang Seng падает на 0,58%, китайский Shanghai растет на 0,10%, корейский KOSPI проседает на 0,46%. Фьючерсы на большинство мировых фондовых индексов снижаются в пределах 0,10 — 0,60%.

Сегодня не ожидается выхода весомой макроэкономической статистики. Из значимых событий можно отметить только заседание Еврогруппы и публикацию банком России объемов международных резервов. Финансовую отчетность по МСФО за 3-й квартал 2021-го года опубликуют "Детский мир" и "ФосАгро". Для участия в ВОСА закроют реестры акционеров "Северсталь" и "Фортум". Состоится заседание совета директоров "Аптечной сети 36,6".