Рост российского фондового рынка в этом году повысил оценку отечественных компаний и простимулировал их желание выйти на биржу. Индекс Мосбиржи вырос более чем на 25% с начала года, больше чем S&P 500, хотя в России нет супермягкой монетарной политики как в западных странах. Большинство IPO на российском рынке были успешными как для компаний, так и для инвесторов. Конъюнктура пока остаётся успешной для новых размещений благодаря высоким ценам на нефть, стабильному курсу рубля, росту ВВП до доковидных значений, некоторому снижению геополитических рисков. Но все же из-за обилия IPO инвесторы становятся более избирательными и капризными, особенно в секторах, уже представленных на рынке. Размещение Mercury Retail заставляет вспомнить падение акций другого ретейлера Fix Price после IPO, что многие участники рынка связали со слишком амбициозной оценкой.

Но если говорить о Mercury Retail, третьем по величине продуктовому ретейлеру России, то, конечно, в первую очередь надо говорить о том, что его уникальная бизнес модель, самая высокая маржинальность в секторе, быстрые темпы роста заслуживают конечно высокой оценки, больше чем у конкурентов. Представленный ценовой диапазон ориентирует примерно на 15 P/E по 2022 году, что адекватно, хотя инвесторам хотелось бы конечно более низкой оценки, чтобы получить доход после IPO в результате роста бумаги. В то же время более обоснованно сравнивать мультипликаторы Mercury Retail не с российскими аналогами, а с зарубежными, например с польским ретейлером Dino, национальной сетью небольших магазинов вблизи у дома. Dino сейчас торгуется с P/22E превышающим 32.

Нужно понимать, что покупая акции Mercury Retail, мы во-первых, приобретаем бумаги зрелой компании, у которой уже 14 тысяч магазинов по всей России, бизнес которой может удвоиться в перспективе трёх-четырёх лет. Причём магазины имеют быстрой коммерческой окупаемостью — 10 месяцев против 2-3 лет у традиционных ретейлеров. Мы, во- вторах, покупаем ценового лидера, так как ограниченный ассортимент Mercury, будучи с одной стороны минусом для потребителей, с другой стороны позволяет компании обеспечивать большие объёмы продаж конкретного товара, что обеспечивает более низкие закупочные товары у поставщиков. Ещё одна причина более низких цен — возможность экономии на аренде, арендные расходы Mercury Retail в относительном выражении гораздо ниже чем у других ретейлеров, так как в основном это небольшие магазины на второй- третьей линии или во дворах. Но зато это формат ultra-convenience, торговые точки находятся в шаговой доступности от дома. В-третьих, мы покупаем компанию с низкой долговой нагрузкой, чистый долг к EBITDA примерно 0,4, что позволяет Mercury экономить на процентных расходах. В четвёртых, мы покупаем акции компании, сочетающей энергичный рост с выплатой дивидендов. Дивидендная политика предполагает выплату 50% чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов и платежи будут осуществляться на ежеквартальной основе.

Надо отметить, что макроситуация, а именно высокая инфляция в России, приближающаяся к 8% годовых, увеличивает привлекательность магазинов Mercury как ценового лидера, так как покупатели ищут более экономные варианты для трат. Но отсутствие онлайн продаж в условиях продолжения пандемии, с нашей точки зрения, все же минус, в том числе и точки зрения потенциальной оценки. К рискам относится высокая конкуренция в секторе, в том числе возможные попытки конкурентов реплицировать бизнес модель Mercury, хотя сделать это с каждым месяцем становится все сложнее, с учётом того, что доля Mercury в формате ultra convenience уже около 43%.

Надо понимать, что рублевый бизнес компании заставит инвесторов пристально следить за курсовыми колебаниями, но акции Mercury как продуктового ретейлера скорее всего станут защитным активом в случае ухудшения ситуации на российском фондовом рынке. Хотя с учётом прогнозов международных инвестдомов, что цены на нефть в ближайшие месяцы подойдут к 120 долларам за баррель, на российских биржах пока все должно быть хорошо.