Квартальные результаты TripAdvisor оказались слабее ожиданий. CEO компании уйдет в отставку в 2022 году.

Выручка TripAdvisor выросла на 101% г/г, до $303 млн, при консенсусе на уровне $307 млн. Скорректированная EPS недотянула до прогнозных $0,24, остановившись на отметке $0,16. Скорректированная EBITDA увеличилась с прошлогодних $15 млн до $72 млн. Результаты компании по-прежнему отражают значительный негативный эффект пандемии: выручка TripAdvisor остается на 29% ниже докризисных уровней, отставая по темпам восстановления от заложенных в прогнозы инвестсообщества результатов. Отчетность конкурентов компании Booking Holdings и Expedia Group значительно превзошла консенсус, а их акции отреагировали на публикацию ростом.

Число уникальных посетителей веб-сервисов TripAdvisor составило 76% от показателя за аналогичный период 2019 года, увеличившись на 6% кв/кв. Европейская аудитория в процентном соотношении восстановилась до значений, которых ранее достиг американский сегмент. Кампания по вакцинации от COVID-19 выступает значимым фактором поддержки финансовых результатов TripAdvisor.

Менеджмент не прогнозирует активного роста выручки по итогам четвертого квартала, рассчитывая, что показатель останется в пределах 70% от значений 2019 года, то есть составит около $240 млн. Консенсус закладывает этот показатель на уровне $270 млн. Осторожные прогнозы руководства обусловлены неоднородным процессом восстановления туристической активности. Слабые тенденции все еще наблюдаются в странах за пределами Северной Америки и Европы.

В фокусе внимания инвесторов находятся перспективы платного сервиса Tripadvisor Plus в США, запуск которого состоялся в июне. Заплатив $100 в год, подписчики получают возможность серьезно сэкономить на проживании в отелях по всему миру и другие преимущества. Ранее мы полагали, что подписка Tripadvisor Plus будет пользоваться спросом у путешественников ввиду получения выгоды непосредственно в момент бронирования жилья за счет скидок. Однако такой механизм работы Tripadvisor Plus столкнулся с трудностями в реализации, поскольку сети отелей обычно проводят политику равных цен на различных платформах. Недавно механизм экономии был изменен, и теперь туристы по подписке получают гарантированный кэшбек в день заселения, а не при бронировании. Это выглядит менее привлекательной альтернативой, поэтому мы сомневаемся в том, что данное Direct-to-Consumer (DTC) предложение будет пользоваться высоким спросом. Впрочем, менеджмент TripAdvisor продолжает заключать партнерские соглашения, чтобы усилить привлекательность сервиса для туристов, поэтому шансы на успех сохраняются.

CEO и сооснователь TripAdvisor Стивен Кауфер покинет свой пост в 2022 году, спустя 20 лет работы. Это оказалось сюрпризом для многих инвесторов, но мы не ожидаем существенных изменений бизнес-стратегии.

Разочаровывающие квартальные результаты, слабые прогнозы на следующий квартал, трудности с реализацией DTC-предложения и ожидаемая смена CEO компании заставляют нас занять осторожную позицию в отношении акций TRIP. Мы понижаем целевую цену по бумагам TripAdvisor на горизонте года с $60 до $35.