События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 ноября
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 11 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|USD
|США — День Ветеранов — выходной на биржах
|3:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (октябрь)
|68%
|70% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (октябрь)
|-138 тыс
|-46,3 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (октябрь)
|26,7 тыс
|-40,4 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (октябрь)
|4,6%
|5,2% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (3кв2021)
|4,5%
|2,6%
|10:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (3кв2021)
|23,6%
|6,8%
|10:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (3кв2021)
|5,5%
|1,5%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь)
|0,8%
|0,2%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (сентябрь)
|0,5%
|0,2%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (сентябрь)
|-14,93 млрд ф.ст.
|-14,3 млрд ф.ст.
|10:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (сентябрь)
|-8,4 млрд ф.ст.
|12:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|13:00
|EUR
|Еврозона — Прогноз ЕЦБ
|15:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|17:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|1,5%
|19:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 05.11)
|623,2 млрд долл (на 29.10)
|RUB
|Алроса — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021
|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Алроса — телеконференция менеджмента
|RUB
|Россети Ленэнерго — СД (кодекс корпоративного управления в новой редакции, ход исполнения реестра непрофильных активов в 3кв2021)
https://1prime.ru/experts/20211111/835185332.html