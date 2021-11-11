Российский рынок в течение дня боролся с негативным влиянием внешних факторов. Главной темой прошедшего дня была инфляция от Китая до США. В КНР цены производителей выросли выше прогнозов до 13,5% в октябре с 10,7% в сентябре. В США базовый CPI поднялся до 4,6% в годовом выражении с 4,0% в сентябре, а общий CPI поднялся до 6,2% с 5,4% в сентябре. Рынку уже всё сложнее верить во временный характер инфляции. Естественно, с этим растут опасения по поводу вынужденных более агрессивных действий ФРС по сдерживанию роста цен. Даже глава США Джо Байден заявил о том, что инфляция становится одним из главных приоритетов его работы. О таких мелочах, как частичная просрочка платежей China Evergrande можно даже не вспоминать. Индекс МосБиржи снижался в район 4151 пунктов, но к вечеру всё же смог немного восстановить свои позиции, хотя это не снимает актуальности тестирования ближайших поддержек.

По итогам торгов 10 ноября индекс Мосбиржи — 4 172,47 п. (-0,4%), а индекс РТС — 1 853,64 п. (-0,6%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 79,836 млрд рублей.

3 отраслевых индекса выросли и 7 снизились. Аутсайдером дня стал финансовый сектор (-1,94%). Слабость показали, как бумаги TCS Group, так и ВТБ и Сбербанк. В целом, рост ставок банкам может быть выгоден, так как даёт возможности получения прибыли от ОФЗ без высоких рисков, но объём этого рынка не перекрывает возможности от наращивания кредитного портфеля, который при высоких ставках вряд ли будет активно расширяться.

Сектор металлов и добычи вырос на 0,55% во многом благодаря акциям золотодобывающих компаний, которые рассматриваются в качестве производных от золота, защищающего от инфляции. Плюс к этому подоспел вполне сильный операционный отчёт «Алроса», бумаги которой также вошли в пятерку лидеров сектора.

«АЛРОСА» в октябре реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $308 млн. По сравнению с сентябрем продажи выросли на 3,3%. Годом ранее, когда спрос на алмазном рынке восстанавливался после сильного спада во время пандемии, продажи составляли $310 млн. В том числе продажи алмазного сырья в октябре этого года составили $293 млн, бриллиантов — $15 млн. По словам заместителя генерального директора «АЛРОСА» Евгения Агуреева, спрос на ювелирные украшения на основных рынках сбыта продолжает расти двузначными темпами относительно высоких уровней 2018–2019 годов. При этом уже на протяжении нескольких месяцев на рынке алмазного сырья наблюдается дефицит предложения на фоне структурного снижения добычи на 20% с доковидного уровня. В таких условиях мы не исключаемдальнейшего роста цен на алмазы, что в перспективе компенсирует для «АЛРОСА» постепенное сокращение объемов.

Сектор нефти и газа вырос на 0,56%, хотя к вечеру цены на нефть резко пошли вниз. Нельзя сказать, что отчёт Минэнерго США оказался откровенно «медвежьим», хотя показал рост запасов нефти в отличие от снижения по версии API.

Потребительский сектор показал рост на 0,23%. Погоду даже не смогли испортить акции «Магнита», которые стали аутсайдером отраслевого индекса на новостях о дивидендах. Совет директоров «Магнита» в среду, 10 ноября, рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 9 месяцев 2021 года в размере 294,37 рубля на акцию. Планируемая дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов — 31 декабря. Можно ожидать, что совокупные дивиденды за 2021 год вырастут примерно на 20% г/г. В таком случае по объему средств, распределенных среди акционеров, «Магнит» с высокой вероятностью обгонит X5. Прогнозная дивидендная доходность на 2021 г. подразумевает 7,3% годовых и 7,5% годовых на 2022 год. Однако отметим, что подобная дивидендная доходность не перекрывает доступную доходность на рынке ОФЗ.