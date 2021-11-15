Укрепление доллара на прошедшей неделе продолжилось, причем индекс DXY обновил свой максимум с февраля 2020 года, чему способствовали данные о резком ускорении инфляции в США. По итогам торговой пятидневки индекс DXY прибавил 0,98%, поднявшись до отметки 95,128, а курс EUR/USD снизился на 1,08% до уровня 1,14425.

Опубликованные 10 ноября данные по инфляции в США стали определенным сюрпризом для участников рынка, что повлекло за собой пересмотр рыночных ожиданий. Так, по итогам октября инфляция в Штатах ускорилась до 6,2% (г/г) по сравнению с 5,4% (г/г) месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали рост на 5,8% (г/г). При этом базовый индекс потребительских цен, исключающий высоковолатильные компоненты продовольствия и топлива, вырос на 4,6% (г/г) против увеличения на 4,0% (г/г) в сентябре и консенсус-прогноза в +4,3% (г/г). В условиях столь стремительного роста цен монетарным властям США все труднее будет убедить рынки в том, что инфляция носит временный характер. Напротив, среди инвесторов растут ожидания, что Федрезерв будет вынужден приступить к нормализации денежно-кредитной политики гораздо раньше, чем это предполагалось некоторое время назад. На этом фоне произошел скачок вверх доходностей казначейских облигаций США, повлекший за собой укрепление американской валюты.

В то же время экономисты ожидают, что ЕЦБ будет придерживаться ультрамягкой монетарной политики еще долгое время и не поднимет процентную ставку ранее 2023 года. При этом инфляция в еврозоне растет более сдержанными темпами, нежели в США. Европейский ЦБ прогнозирует, что по итогам текущего года инфляция составит 2,2%, а в 2022 году замедлится до 1,7%. Таким образом, можно ожидать, что доходности по гособлигациям в США будут расти быстрее, нежели в еврозоне, что обеспечит благоприятные условия для укрепления доллара в паре с евро.

Из других макропоказателей по США следует отметить следующие индикаторы. Индекс цен производителей вырос в октябре на 0,6% (м/м), как и ожидалось аналитиками, в сравнении с приростом на 0,5% (м/м) месяцем ранее. Количество первичных обращений за пособиями по безработице составило 267 тыс. против 271 тыс. неделей ранее, что оказалось хуже консенсус-прогноза в 265 тыс. Объем товарных запасов на оптовых складах вырос в сентябре на 1,4% (м/м) по сравнению с предыдущим результатом в +1,1% (м/м) и аналогичным прогнозом от аналитиков. Количество открытых вакансий на рынке труда от JOLTs составило в сентябре 10,438 млн против 10,629 млн в августе, превысив консенсус-прогноз в 10,3 млн. Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета, по предварительным данным, снизился в ноябре на 4,9 п. п., до 66,8 пункта, тогда как аналитики ожидали рост до 72,4 пункта. При этом инфляционные ожидания от Мичиганского университета выросли в ноябре на 0,1 п. п. до 4,9%, что стало самым высоким уровнем с июля 2008 года.

В Германии сальдо торгового баланса сложилось в сентябре на уровне 16,2 млрд евро в сравнении с 11,7 млрд евро в августе. Индекс экономических настроений ZEW вырос в ноябре на 9,4 п. п. до 31,7 пункта, тогда как аналитики прогнозировали снижение до 20 пунктов. Окончательная оценка по инфляции за октябрь осталась без изменений на уровне 4,5% (г/г) против 4,1% (г/г) в сентябре.

В еврозоне ноябрьское значение индекса экономических настроений ZEW составило 25,9 пункта против 21 пункта месяцем ранее. Промышленное производство увеличилось в сентябре на 5,2% (г/г) в сравнении с приростом на 4,9% (г/г) в августе, тогда как аналитики ожидали замедления роста до 4,1% (г/г).

На предстоящей неделе необходимо будет проследить за публикацией в США данных по индексу деловой активности в промышленном секторе NY Empire State, розничным продажам, индексам экспортных и импортных цен, промышленному производству, объему товарно-материальных запасов, индексу рыночной стоимости жилья от NAHB, сальдо счета движения капитала, объему строительства новых домов и числу выданных разрешений на строительство. В Германии будут обнародованы данные по индексу цен производителей, а в еврозоне – по сальдо торгового баланса, изменению занятости, темпам роста ВВП, объемам строительства и уровню инфляции.