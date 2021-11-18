События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 ноября
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 18 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|8:35
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис
|11:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|13:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,480%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|267 тыс
|260 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
|23,8
|24
|16:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
|30,7
|16:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (сентябрь)
|26,3 млрд канад.долл
|17:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 12.11)
|622,1 млрд долл (на 05.11)
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021
|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — телеконференция менеджмента
|RUB
|Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021
|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Газпром нефть — телеконференция менеджмента
|RUB
|Мечел — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021
|RUB
|Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021
|RUB
|Газпром — СД (о выполнении поручений президента и правительства в 1П2021)
https://1prime.ru/experts/20211118/835253752.html