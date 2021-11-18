МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 18 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:10 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
8:35 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис    
11:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
13:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,480%  
13:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 267 тыс 260 тыс
16:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь) 23,8 24
16:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (ноябрь) 30,7  
16:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (сентябрь) 26,3 млрд канад.долл  
17:30 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 12.11) 622,1 млрд долл (на 05.11)  
  RUB Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021    
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Банк Санкт-Петербург — телеконференция менеджмента    
  RUB Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021    
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Газпром нефть — телеконференция менеджмента    
  RUB Мечел — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2021    
  RUB Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021    
  RUB Газпром — СД (о выполнении поручений президента и правительства в 1П2021)    