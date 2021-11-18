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2021-11-18T09:34:00+03:00

2021

https://1prime.ru/experts/20211118/835253752.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 ноября

Мнения аналитиков

Новости

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Ожидаемые в четверг, 18 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 0:10 USD США — Выступление члена FOMC... ПРАЙМ, 18.11.2021

мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60