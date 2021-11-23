На прошлой неделе рынок рублевых облигаций вновь отдал все, что ему удалось отыграть неделей ранее. Доходности ОФЗ вернулись к своим локальным максимумам. Стоит сказать, что это было частью глобального движения по уходу от риска, хотя, конечно, были и сугубо российские факторы.

Так, например, Россия сбила свой старый спутник на орбите, что вызвало критику и призывы к новым санкциям. Кроме того, на повестке Белоруссия, Армения, Украина и "Северный поток — 2". Тут тоже эпизодически звучат призывы к новым санкциям.

Сегодня на рынке заметно влияние истории с Роснано. Причем не только в бумагах самой компании, где доходности в зависимости от выпусков составляют 13–60%, но и в других квазисуверенных эмитентах.

Инфляция в России с 9 по 15 ноября составила 0,18%, таким образом, год к году рост цен сейчас составляет 8,01%.

Совет директоров Банка России в декабре рассмотрит широкий набор вариантов изменения ключевой ставки, регулятор решительно настроен вернуть инфляцию к цели (вблизи 4%) в конце 2022 года, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. "Я думаю, что на декабрьском заседании на "столе" совета директоров будет широкий набор вариантов изменения ключевой ставки", – сказал он, выступая на Международном форуме Московской биржи.

"ЦБ РФ не может держать ставку низкой и отпустить инфляцию, поскольку высокие темпы роста цен разрушают благополучие, и если не снизить инфляцию сейчас, то пострадают самые незащищенные, – заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. – Возможно, будем рассматривать дальнейшие повышения ставки. Мы просто обязаны вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей". При этом ЦБ еще некоторое время будет удерживать ключевую ставку выше нейтрального диапазона в 5–6%, а ее возвращение в этот диапазон произойдет не раньше середины 2023 года, добавила председатель Банка России. Вопрос снижения инфляции в РФ приоритетен для президента и правительства, подчеркнул Песков. Такие заявления намекают на то, что руки у ЦБ развязаны и ставка может быть повышена до того уровня, который, по мнению ЦБ, приведет к снижению инфляции.

Минфин разместил номинальный выпуск ОФЗ 26239 (31-й год) на 20 млрд руб. (весь предложенный объем) при спросе в 43 млрд руб. Также был размещен инфляционный линкер 52004 на 1,3 млрд руб., спрос составил 9,8 млрд руб. (32-й год, ставка купона на весь срок обращения займа составляет 2,50% годовых. Номинал ежедневно индексируется на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом).

Согласно проекту федерального бюджета, на ближайшие три года, объем государственного долга России может вырасти по итогам текущего года до 17,8% ВВП, в 2022-м – до 19,4% ВВП, в 2023-м – до 20,3% ВВП и до 21,1% ВВП в 2024 году. Да, рост есть, но крайне умеренный. Кроме того, уровень долга РФ не идет ни в какое сравнение с уровнем долга других развивающихся и уж тем более развитых стран. Кроме того, структура долга у нас преимущественно рублевая, что несет в себе значительно меньшие риски, чем валютное финансирование. Доля рублевых заимствований будет расти и далее.