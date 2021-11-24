Вчера торги на российском рынке акций начались с продолжения распродаж, но очень быстро началась фиксация прибыли по шортам, а потом инвесторы стали откупать подешевевшие бумаги. По итогам основной сессии Индекс Мосбиржи закрылся ростом почти на 2,3%. Barclays повысил прогнозные цены на нефть на 2022 год

Основной вклад в подъем индикатора внесли тяжеловесные «Газпром» (+7,1%) и Сбербанк (+5,7%). Это говорит о том, что нерезиденты также приняли участие в ралли вчерашнего дня.

Во второй половине дня рынок поддержал президент США Джо Байден, заявивший, что Штаты продадут из стратегических резервов 50 млн баррелей нефти. Это совсем немного, учитывая, что ежедневно в США добывается свыше 11 млн баррелей. К тому же нефтяная интервенция будет растянута во времени.

Эта новость поддержала нефтяные котировки, которые отправились в район 82 долларов за баррель.

Сегодня нефть еще немного подрастает, торгуясь с утра в районе 82,5 долларов за баррель. Учитывая слабость рубля, нефть в рублях ушла в район исторических максимумов, что должно поддержать акции нефтяного сектора и сегодня.

Спекулятивно стоит держать «Роснефть» и «Лукойл».

Однако новых среднесрочных покупок делать не советуем, негативные факторы, приведшие к падению российских акций в пятницу и понедельник, никуда не делись. Истерия вокруг готовящегося «нападения» России на Украину может возобновиться в любой момент.

Ждем продолжения и роста «Норникеля» — мировые цены на его основную продукцию растут с утра более чем на процент.

Котировки золота подбираются к отметке 1800 долларов за тройскую унцию. Сопротивление расположено примерно в 30 долларах выше. Мы уже неоднократно говорили, что акции золотодобытчиков — одна из самых потенциально прибыльных и безопасных идей сейчас.

Повышение оптимизма на российском финансовом рынке не затронуло облигации. Индекс Мосбиржи гособлигаций продолжает сыпаться 8 дней подряд без отскока. Вчера индикатор закрылся на дневном минимуме, и это нехороший сигнал для держателей бондов, говорящий о том, что конца распродаж пока не видно.

Выход инвесторов из долговых бумаг оказывает давление на рубль. Вчера российская валюта сумела подрасти к доллару на 0,9%, сегодня рубль дорожает еще на 0,1%. Таким образом, пока отыграна лишь половина обвала понедельника.

Но угроза штурма парой доллар-рубль исторических максимумов лишь отступила на время.