В пятницу Индекс Мосбиржи потерял 3%, но вечером распродажи российских акций лишь усилились. Главным поводом для этого стало продолжение нагнетания истерии вокруг Украины.

За выходные ситуация лишь ухудшилась. Многие страны отзывают из Украины дипломатических работников. В том числе, что наиболее пугающе, и Россия. Президент США Джо Байден даже назвал срок начала военной кампании. Судя по комментариям, после ряда переговоров Россия-Запад, никаких принципиальных сдвигов в отношении урегулирования проблемы обеспечения российской безопасности не произошло.

В общем, обстановка остается крайне напряженной, и риски начала военного конфликта России и Украиной возрастают.

Было бы удивительным, если в такой ситуации российские акции пользовались бы спросом. Сегодня с утра российский рынок акций снижается в среднем на 0,3%. В лидерах падения Сбер, ВТБ, Мосбиржа и присоединившийся к финансовому сектору "Газпром". Скорее всего, в первой половине дня, с активизацией крупных инвесторов, в том числе нерезидентов, ситуация только ухудшится

Пока неопределенность ситуации вокруг Украины на закончится, неважно в какую сторону, торговля от шорта будет более перспективной, а все отскоки рынка нужно использовать для сокращения лонгов по акциям.

Техническая картина говорит о том, что Индекс Мосбиржи нацелился протестировать поддержку 3300 пунктов, от которой в прошлый раз произошел разворот вверх. Но далеко не факт, что она устоит в этот раз. При негативном сценарии зоной торможения распродаж выступит диапазон 3000-3100 пунктов.

Риски войны с Украиной вызвали уверенное возобновление роста нефти, которая сегодня ушла выше отметки 95 долларов за баррель. На этом фоне лучше рынка сегодня будут смотреться негосударственные нефтяные компании.

Более чем на 2% сегодня с утра растет палладий, одним из крупнейших мировых экспортеров которого является "Норильский Никель". По этой же причине на 2,5% подорожал никель. На этом фоне акции "Норникеля" с утра торгуются в "зеленой" зоне, но не факт, что они удержатся в ней и далее при усилении общего бегства из рублевых активов.

В пятницу на 3% обвалился курс рубля. При этом основное падение пришлось на вечер. Сегодня с утра пока не отмечается традиционного роста российской валюты, которое обычно бывает по понедельникам из-за того, что инвесторы продают валюту, купленную в пятницу для снижения риска переноса позиций через выходные.

Сильную поддержку рублю оказал Банк России, в пятницу заявивший о продолжении ужесточения денежно-кредитной политики. Складывается впечатление, что регулятор и на следующем заседании готов повысить ставку, причем не менее чем на 1 п.п.

Еще более позитивным стал ответ главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на вопрос, когда Банк России возобновит покупку валюты в рамках бюджетного правила. Из ее слов сложилось впечатление, что регулятор не торопится с выходом на биржу в качестве главного покупателя валюты. С одной стороны, это сильный позитив для рубля, но с другой, наводит на мысли: а может быть ЦБ знает что-то больше других относительно возможных сценариев развития ситуации вокруг Украины.

Сегодня с утра рубль торгуется в районе пятничного закрытия. Начало основной сессии должно привести на рынок валютную выручку экспортеров и укрепление рубля. Однако при усилении военных рисков спрос на валюту будет возрастать.