Индекс МосБиржи поднялся к 3620 п., показав мощный импульс роста. Участники рынка начали отчетливо улавливать сигналы о снижении напряженности по украинскому вопросу. В результате наблюдался подъем широким фронтом

В лидерах роста в этой ситуации ожидаемо оказались акции банков и IT-сектора. Именно они в последние недели оставались наиболее чувствительными к внешнему фону, показывая высокую бету к индексу. В ближайшее время эта тенденция может сохраниться, если только не последует каких-то новых обострений. Первые сигналы о снижении рисков последовали еще в понедельник. Комментарии президента и главы МИД указывали на склонность к дальнейшему дипломатическому диалогу с Западом. В то же время министр обороны сообщил, что после учений российские войска начнут возвращаться. В итоге уже во вторник Министерство сообщило о возвращении части вооруженных сил в места их постоянной дислокации. При этом позитивные моменты можно считать и по итогам вчерашних переговоров президента РФ и канцлера Германии.

Что же касается обращения Госдумы к президенту по признанию ДНР и ЛНР, то это решение официально на уровне государства не принято. На Западе такой шаг могут воспринимать в качестве разрыва минских соглашений. Но во вторник Владимир Путин, наоборот, отметил, что возможности этих соглашений не исчерпаны.

В этой ситуации уже неактуально вспоминать про недавние заявления ряда СМИ о конкретных датах гипотетического вторжения России на Украину — 16 февраля.

Байден обратился к россиянам. Президент заявил, что ни США, ни НАТО, ни Украина не угрожают России и что его страна не считает россиян врагами. Он заявил о готовности США обсуждать обеспокоенности в области безопасности, а также призвал дать шанс дипломатии для урегулирования ситуации вокруг Украины. В то же время он по-прежнему назвал российское вторжение в страну возможным, как и перспективы санкций.

Не все растут из-за деэскалации. Во вторник геополитическая премия активно сокращалась в нефти, газе и палладии из-за высокой доли России в производстве этих commodities.

Фьючерсы Brent откатились на 3% к $93 за баррель. В ближайшие дни риски снижения в том числе ниже $90 остаются повышенными. Тем не менее в целом сегодняшние уровни по-прежнему крайне привлекательны для акций российских нефтяных компаний, в которых при прочих равных сохраняется потенциал для роста. Речь идет о Роснефти, Лукойле, Татнефти и Газпром нефти.

Снижение степени неопределенности традиционно бьет по драгметаллам. Цены на золото после роста к $1875 также откатились, так и не сумев развить импульс. В очередной раз волна роста оказалась неустойчивой, к чему мы уже привыкли.

Пока сохраняю прогноз, что в случае преодоления области $1870-1880 далее движение продолжится в сторону $1915-1925. В такой ситуации акции золотодобывающих компаний могли бы показать положительную динамику.

Однако пока пробоя не произошло, сохраняется широкий боковик, который актуален уже на протяжении года.

Курс USD/RUB в сложившихся условиях закономерно снизился, опустившись к 75,3. Шансы на дальнейшее снижение остаются высокими, учитывая паузу в покупках валюты со стороны ЦБ РФ, жесткую ДКП, а также высокие сырьевые цены. Ближайшая область поддержки расположена около 74,2-74,5. Причин для ослабления рубля сегодня не просматривается. Даже дальнейшая коррекция цены на нефть вряд ли в краткосрочной перспективе помешает укреплению национальной валюты.

На фоне роста рубля и деэскалации отскочил даже индекс гособлигаций (RGBI). И хотя он вырос на 0,87%, что весьма много для ОФЗ, пока котировки все равно остаются в непосредственной близости к многолетним минимумам. Все-таки на долговой рынок в первую очередь оказывает влияние уровень инфляции и рыночных процентных ставок.

В ближайшей перспективе ситуация на долговом рынке должна стабилизироваться. Возможен умеренный подъем ОФЗ-ПК на фоне всеобщего оптимизма, но для по-настоящему мощного восстановления необходимы признаки устойчивого замедления инфляции. Из-за фактора высоких инфляционных ожиданий населения Центробанку приходится декларировать жесткую позицию в отношении дальнейших перспектив ДКП. Поэтому полноценный разворот по ОФЗ, вероятно, начнется чуть позже.

И что теперь с акциями? Многие заметили, что в последнее время мы неестественно много пишем про политические события и в меньшей степени про экономические. Но в сложившихся условиях это полностью оправданно степенью влияния этих факторов на фондовый рынок. Сложно спорить с тем, что именно рост или снижение напряженности на политическом фронте является определяющим фактором для динамики российских индексов и голубых фишек.

Если не будет появляться каких-то новых негативных событий, и ситуация хотя бы просто останется относительно стабильной, то российский рынок может продолжить восстановление. Наступил период, когда подъем может быть дополнительно поддержан закрытием коротких позиций. В первую очередь восходящая волна касается голубых фишек, «акции роста» и экспортеров. Во вторую — акций, ориентированных на внутренний рынок (ритейл, энергетика), которые традиционно реагируют с опозданием.

По индексу МосБиржи в качестве следующего ориентира наверху можно выделить район около 3730 п. Еще более сильным техническим препятствием выступит зона 3850-3865 п. Для ее преодоления в будущем потребуется нормализация не только геополитических факторов, но и поддержка со стороны глобального спроса на бумаги развивающихся площадок.

Бумаги в фокусе

Яндекс (+13,9%). Показан лучший результат среди ликвидных акций. Акции заняли 3 место по оборотам. Помимо общерыночного позитива компания опубликовала неплохие финансовые результаты за IV квартал 2021 г. Темпы роста выручки ускорились в квартальном сопоставлении до 21%. Драйверами роста выступил сегмент Такси, где выручка подскочила на 93% г/г. Примечательно, что EBITDA сегмента поднялась до рекордного уровня — 5,4 млрд руб. Бизнес становится все более значимым в масштабах группы еще и с точки зрения прибыльности. Снижение общего показателя EBITDA Яндекса г/г было ожидаемым из-за инвестиций в развитие, в частности в

Яндекс.Маркет. Торговая площадка стремительно наращивает обороты, однако на уровне EBITDA остается убыточной. Для бизнеса на стадии роста и выхода на масштаб это нормальная ситуация. Компании сейчас важнее занять долю рынка, нежели делать упор на операционную эффективность.

Представленные прогнозы компании должны быть восприняты рынком с оптимизмом, темпы роста выручки в 2022 г. ожидаются вблизи 38-40%. В глазах инвесторов компания остается историей роста с перспективами дальнейшего расширения масштабов бизнеса. На дневном графике сформировалась разворотная формация, располагающая к продолжению роста в сторону 4200-4300 руб.

Ozon (+13,1%). Мощный отскок вслед за Яндексом и IT-сектором. После подъема к 1670 руб. далее наверху в качестве ориентира выделяется район февральских максимумов 1775-1780 руб.

Мечел-ао (+10,5%). Акции толкает вверх крайне благоприятная ценовая конъюнктура на рынке угля и стали, а также обнадеживающие отчеты дочек. При сохранении текущих цен на продукцию бумаги могут продолжить постепенно подниматься в расчете на ускоренное гашение долга. Однако риски инвестиционного кейса остаются повышенными из-за сильного недоинвестирования в компании.

Сбербанк-ао (+6,7%). Акции полностью отыграли пятничную просадку. Фактор деэскалации способен поддержать обыкновенные акции. В случае преодоления области торможения 282-285 руб. далее цели сместятся к 305-310 руб.

Отчеты и другие события

Новатэк в среду опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2021 г.

В США квартальные отчеты опубликуют: NVIDIA, Cisco, Applied Materials, Shopify, Analog Devices, Baidu, Kraft Heinz, Hilton, DoorDash.