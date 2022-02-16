Поначалу рубль укреплялся благодаря восходящей динамике мировых рынков и нефти. Хотя после старта основной российской сессии она ускорилась, рубль испытал непродолжительную просадку.

Оптимизму инвесторов, как у нас, так и на других площадках, способствует деэскалация напряженности вокруг украинской проблемы. Правда, действие этого позитива постепенно ослабевает, поскольку никуда не делись противоречия, вызвавшие последний виток противостояния России и Запада.

Кроме того, угроза инфляционного всплеска остается высокой, что подтвердили вчерашние данные по индексам цен производителей в США, которые превысили прогноз. Это было проигнорировано рынками на фоне улучшения геополитической обстановки. Однако уже сегодня после восходящего импульса, произошедшего на старте европейских торгов, биржевые площадки и нефтяные цены резко просели. Правда, рубль на этом фоне удержался от более глубокой просадки.

В середине сессии российская валюта возобновила укрепление, переписав дневной максимум благодаря ускорению роста нефтяных цен, а также попыткам восстановления мировых рынков.

Российский долговой рынок продолжает активно восстанавливаться. Индекс гособлигаций RGBI быстро повышается вторую сессию подряд, но пока не до конца отыграл значительные потери понедельника.

Нефть развернулась вверх

После негативного начала дня нефтяные цены перешли к поступательному росту. На старте европейских торгов произошла ощутимая просадка, но затем восходящая динамика возобновилась. Сейчас Brent прибавляет 1,6% вблизи значения $94,8.

Несмотря на геополитическую разрядку, нефтяные цены сумели вернуться к повышению, поскольку сохраняются другие драйверы подорожания нефти. В первую очередь это проблемы с наращиванием производства ОПЕК+ и США, что на фоне восстановления спроса угрожает дефицитом. Росту всех сырьевых товаров способствует ослабление доллара США.

Сегодня участники нефтяного рынка будут оценивать еженедельную отраслевую статистику от Минэнерго США (18:30 МСК). Ожидается снижение запасов нефти на 1,6 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 0,9 млн барр.

Доллар остается под давлением

В начале дня американская валюта умеренно восстанавливалась, но утром возобновила активное снижение. Во второй половине дня индекс доллара (DXY) перешел к консолидации и коррекционным попыткам. Сейчас DXY теряет 0,15% немного ниже уровня 96 п.

Европейская валюта поначалу демонстрировала слабость, но вскоре вернулась к восходящей динамике. К текущему моменту пара EUR/USD откатилась от дневной вершины в рамках коррекции, прибавляя сейчас 0,15% около отметки 1,137.

Техническая картина

Пара USD/RUB продолжает снижаться в направлении области сильной поддержки 74,17-74,31 руб. Вероятно, в этом районе доллар сможет по меньшей мере притормозить нисходящее движение. Если же часовая свечка будет закрыта под отметкой 74,17 руб., увеличится вероятность падения к следующей поддержке — 73,08 руб.