В четверг настроения глобальных инвесторов ухудшились. Хотя акции развивающихся стран показали «символическое» снижение (MSCI EM: —0,1%), после двух дней роста, на рынках развитых стран (MSCI World: —1,7%) вновь наблюдалась волна распродаж. Участники рынка продолжили пристально следить за развитием ситуации на Украине, опасаясь, что она может негативно сказаться на росте экономики США и повлиять на дальнейшие решения ФРС. В результате, доходность 10-летних государственных облигаций США опустилась ниже 2%, а рынки понизили вероятность повышения ставки ФРС на 0,5% на мартовском заседании регулятора, несмотря на заявления представители Федрезерва Дж. Булларда с призывами к более агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики. Индекс широкого рынка S&P500 потерял 2,1%, опустившись ниже 200-дневной скользящей средней.

Одновременно снижались все сектора индекса за исключением электроэнергетики и ритейла (последнему поддержку оказала сильная отчетность Wall-Mart за 4 кв., что привело к росту акций на 4%). Индекс технологических компаний NASDAQ Composite рухнул на 2,9%: вышедшая отчетность отдельных компаний роста оказалась негативной. Индекс Dow Jones IA упал на 1,8%, что стало максимальным снижением с ноября 2021 года.

В пятницу утром на мировых рынках наблюдаются смешанная динамика. Хотя ключевые азиатские рынки двигаются разнонаправленно, цены на нефть Brent снижаются, а фьючерсы на американские и европейские индексы подрастают, отыгрывая ростом часть вчерашнего падения.

Мы ждем, что сегодня мировые рынки покажут нейтральную динамику ввиду отсутствия значимой статистики.

Вчера индекс МосБиржи (-3,7%) снизился на фоне роста геополитической напряженности и невзрачного внешнего фона.

Все сегменты российского рынка продемонстрировали негативную динамику. Одним из лидеров снижения стал финансовый сектор (Сбер ао: —6,2%; Сбер ап: —4,7%; ВТБ: —4,1%; TCS Group: —6,2%).

Под давлением был нефтегазовый сектор (НОВАТЭК: 4,9%; ЛУКОЙЛ: —3,4%; Газпром: —3,9%; Роснефть: —3,9%) из-за небольшой коррекции цен на нефть. Отметим динамику акций Газпром нефти (-2,7%), которые снизились не так сильно, как другие компании сектора благодаря публикации сильной финансовой отчётности по итогам 4 кв. 2021г. Выделим также довольной устойчивые «защитные» бумаги Сургутнефтегаза (ао: —2,0%; ап: —1,5%).

Рост цен на золото поддерживал акции золотодобывающих компаний (Полюс: +3,3%; Полиметалл: +2,8%). Однако другие компании сектора горной добычи и металлургии падали (НЛМК: —3,5%; ММК: —4,3%; Северсталь: —3,4%; АЛРОСА: —5,0%; Норникель: —2,4%). Отметим и бумаги РУСАЛа, упавшие за день на 6,5%, откатившись от своих максимумов.

Российский рынок сегодня попытается отыграть часть вчерашних потерь. Отметим, рост будет ограничен ухудшившимся внешним фоном. Ожидаем попытки возврата индекса к уровню 3600 пунктов, в случае отсутствия дальнейшего роста геополитических рисков. Сегодня финансовую отчётность по МСФО за 4кв. 2021г. опубликует Северсталь.