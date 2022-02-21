На предстоящей недели можно выделить несколько факторов, способных оказать существенное влияние на настроения инвесторов. Россиянам разъяснили, что нельзя выбрасывать на помойку

Так, рынки продолжат пересматривать свои ожидания относительно траектории динамики ставки в США. Основой для пересмотра станут выступления представителей американского Центробанка, в которых участники торгов будут искать указания на ожидания регулятора по экономическим параметрам, в частности динамики инфляции, и действия регулятора в рамках денежно-кредитной политики. Это будет оказывать влияние на спрос на рисковые активы и определять динамику рынков.

Также инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в отдельных странах и регионах. Часть стран уже прошла пики по заболеваемости в рамках волны штамма омикрон, что дает надежду на улучшение экономической ситуации. В этой связи инвесторы обратят внимание на публикацию предварительных индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США за февраль, которые покажут реакцию экономик на текущую ситуацию с коронавирусом и могут дать позитивный импульс рынкам на улучшении ожиданий относительно траектории мировой экономики.

Отметим, что кроме индексов деловой активности, в рамках предстоящей недели внимание инвесторов привлекут данные по инфляции в Европе, статистика по ВВП США и Германии за 4-й квартал, а также цифры по рынку жилья и заказам на товары длительного пользования в Штатах. В нескольких странах предстоят короткие торговые недели. Так, в понедельник закрыты рынки в США в связи с празднованием Дня президента, а в среду выходные дни в Японии, где отмечают день рождения императора, и России, в связи с празднованием Дня защитника отечества.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,8%. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,5%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,3%, торгуясь в районе 93,3 доллара за баррель. В рамках сегодняшнего дня ожидаем пониженной активности игроков и объемов торгов на мировых рынках в связи с выходным в США.

На российском рынке на старте основной сессии понедельника ожидаем преобладания покупок на фоне снижения геополитической напряженности. Это позволит индексу Мосбиржи предпринять попытку отыгрыша отметки 3 400 пунктов и закрепления над ним. При этом дальнейшее движение нашего рынка будет связано с динамикой геополитических рисков, которые определяют отношение инвесторов к российским активам. В случае их снижения, ожидаем подъема индекса Мосбиржи в район 3 500 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в рамках утренних торгов рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам, в результате чего доллар и евро теряют 0,6% и 0,2% соответственно. Поддержку национальной валюте оказывает некоторое снижение геополитический напряженности, а также сохранение высоких уровней в ценах на нефть, которые определяют потенциал укрепления рубля с фундаментальной точки зрения. На наш взгляд, в понедельник, в случае отсутствия роста давления со стороны геополитического фактора, рубль может развить утреннюю динамику, в результате чего пара доллар/рубль отступит в район 76 рублей.