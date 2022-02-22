Основным фактором для мировых рынков становится геополитический фактор, который, как минимум в краткосрочной перспективе, будет определять настроения участников торгов. Текущий рост геополитических рисков способствует ухудшению отношения инвесторов к широкому спектру активов, оказывая давление мировые рынки. Исключением, пожалуй, может стать товарный рынок, где инвесторы закладывают возможность снижения предложения, что ведет к росту цен на нефть, металлы и т.д. Brent стремится к $100 за баррель

При этом корректирующим фактором будет выступать пересмотр ожиданий инвесторов относительно ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ведущих Центробанков, что может сдержать продажи. В частности, участники торгов, учитывая нестабильность, могут начать закладывать более мягкий подъем ставки американским регулятором, ожидая, что ФРС таким образом попытается стабилизировать ситуацию на рынках.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать, как негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 1,7%. Фьючерсы на основные американские индексы теряют до 1,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, напротив, растет 1,9%, преодолев отметку 97 долларов за баррель. Из макроэкономической статистики, публикуемой сегодня в ходе торгов, выделим данные по индексу деловых ожиданий в Германии, индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг и индексу доверия потребителей в США.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи упал на 10,5%, отступив в район 3 037 пунктов. При этом достаточно сложно предположить динамику вторника на нашем рынке, где основным фактором станет изменение отношения инвесторов к российским акциям на фоне роста геополитических рисков, что окажет на них давление. Отметим, что в ходе сессии не исключены попытки коррекционного роста индекса МосБиржи, которые будет провоцировать желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям. В результате, на рынке сохранится высокая волатильность. В текущий момент инвесторам стоит занять выжидательную позицию, отложив покупки до стабилизации рынка.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль смог отыграть часть потерь понедельника, в результате чего доллар и евро снижаются на 0,4%. В ходе сессии мы ожидаем сохранения давления на рубль со стороны геополитического фактора. Однако, здесь также возможны попытки коррекционного роста национальной валюты на фоне фиксации прибыли по коротким позициям, а также росте предложения валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. При этом выход пары доллар/рубль выше январских максимумов, установленных в районе 80,4 рубля, будет сигнализировать о возможности реализации негативного сценария для национальной валюты. В этом случае целью роста доллара может выступить диапазон 85-85,5 рубля.