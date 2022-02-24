Во вторник доходность ОФЗ сместилась вверх на 25-35 б.п. Доходность гособлигаций срочностью до 2-х лет выросла до 11,3 — 11,5% годовых, 10-летних ОФЗ — до 10,9%. Давление на рынок оказывал рост страновых рисков на фоне обострения ситуации на Востоке Украины и признания Россией независимости ДНР И ЛНР.

Объявленный США новый пакет санкций предполагает запрет для инвесторов из США на покупку на вторичном рынке ОФЗ, размещенных после 1 марта 2022 г. Ранее уже были введены ограничения на покупку ОФЗ на первичном рынке. Объявленные санкции будут способствовать формированию рынка «новых» ОФЗ, которые будут торговаться с премией к старым выпускам, которая может составить 50 — 150 б.п. По мере снижения страновых рисков, вероятно, будет происходить снижение спреда в "старых" и "новых" выпусках ОФЗ.

В ближайшие дни динамика рынка ОФЗ будет зависеть от геополитических рисков и возможных новых санкций. Ослабление рубля и рост страновых рисков усиливают инфляционное давление. Для повышения привлекательности рублевых депозитов ЦБР может повысить ключевую ставку выше ранее среднего прогнозного диапазона на этот год 9 — 11% (не исключаем проведение внепланового заседания).

Сегодня с утра короткий выпуск ОФЗ 26209 с погашением 20.07.2022 г. торгуется с доходность 16,7 — 17,4%, ОФЗ 26211 с погашением 25.01.2023 г. с доходностью 13,9 — 15,6%, 10-летние ОФЗ торгуются в диапазоне 11,5 — 12,0% годовых. Ожидаем, что доходность коротких ОФЗ стабилизируется около нового уровня ключевой ставки, который пока сложно спрогнозировать. Длинные ОФЗ, на наш взгляд, справедливо отражают ожидания более низких ставок за горизонтом 2023 года.