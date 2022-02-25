Вчерашний день войдет историю российского фондового рынка: по итогам основной сессии Индекс Мосбиржи обвалился на 33,3%, в моменте падение превышало 45%, такие тяжеловесы как Сбербанк, "Роснефть" и "Газпром" сходили вниз на 50%.

Вчера вечером мы получили жесткие западные санкции. Первыми под удар попали банки. Заморозка активов и прекращение операций — сильнейший негатив для ВТБ и Сбера. Но российские власти неоднократно заявляли, что наша финансовая система готова к самому худшему. После объявления санкций котировки ВТБ и Сбера продолжили отскок от локальных минимумов.

В тоже время санкции никак не коснулись TCS Group ("Тинькофф Банк"), который вместе со всем рынком вчера потерял треть капитализации. Считаем, что этот эмитент окажется в большом выигрыше не только в свете того, что не вошел в санкционный лист, но и в увеличении объемов бизнеса за счет перетока к нему части клиентов "подсанкционных" банков. Бумагу целесообразно начинать подбирать.

Очень печальная ситуация у "Аэрофлота", который и так не радует инвесторов финансовыми результатами. Великобритания запретила российской авиакомпании находиться в своем воздушном пространстве. Но более серьезный удар нанесла Европа, не только запретив продажу "Аэрофлоту" европейских самолетов, но и комплектующих к ним, а также осуществлять ремонт и техобслуживание.

По последним пунктам у меня нет цензурных слов для комментария — запрет на ремонт, ТО и покупку запчастей сильно ударит по безопасности пассажиров, рядового населения.

В целом же мы последние месяцы не рассматривали покупку акций "Аэрофлота" как хорошую инвестицию.

В наиболее выгодном положении — акции металлургов и негосударственных нефтяных компаний. Они напрямую не попадают под санкции, а дивидендная доходность многих эмитентов приблизилась к 30%. Причем вряд ли они откажутся от политики щедрых выплат. Рекомендуем начинать подбирать черных металлургов, угольщиков, производителей удобрений в средне- и долгосрочные портфели.

В целом ситуация по рынку акций остается тревожной. С одной стороны, после такого сильного падения нужен хороший, процентов на 10, отскок. С другой, санкционная атака на Россию будет продолжаться.

"Фактор пятницы" сегодня вряд ли окажет свое негативное действие на рынок. Почти все худшее из того, что могло произойти, уже случилось.

Очень стойко держится рубль. И основная заслуга в этом принадлежит Банку России, который очень оперативно пресек обвал рубля своими валютными интервенциями.

Антирекорд установил вчера облигационный рынок: Индекс Мосбиржи гособлигаций рухнул более чем на 14%. В результате, доходности ОФЗ со сроком погашения до двух лет ушли в район 15% годовых. Считаем, что это хороший момент для начала покупок госбумаг консервативными инвесторами как лучшая альтернатива банковским депозитам.

При этом рост доходностей ОФЗ наводит на мысль, что в самом обозримом будущем ЦБР может внепланово поднять ключевую ставку, причем сразу на 2-3 пункта.

В целом каких-либо катастрофических падений курса рубля мы не ждем. Вряд ли регулятор отпустит пару доллар-рубль выше отметки 90. Складывается впечатление, что ЦБ будет пытаться удержать курс российской валюты около отметки 80 руб за доллар.