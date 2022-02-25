Высокая спекулятивная активность наблюдалась на фоне ожидаемых перебоев с поставками российской нефти. Рынок опасается, что санкционные меры в отношении российских компаний и банков могут привести к перебоям с финансированием торговых операций по поставкам сырья из России. Не только нефть, но и фьючерсы на газ, уголь и металлы подскочили в цене.

Объявленные санкции со стороны США и ЕС не предусматривают существенных ограничительных мер в отношении российской нефти, однако риски сохраняются. Вряд ли такая история закончится быстро, поэтому в ближайшие дни геополитические риски будут продолжать поддерживать котировки.

США призывают распечатать резервы

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что страны-импортеры ведут переговоры о скоординированном использовании резервных запасов нефти в целях стабилизации цен. Новость могла стать причиной временного давления на котировки внутри дня, но в действительности нефтяные резервы могут покрыть лишь временные дисбалансы на рынке.

Общие запасы стран МЭА к концу 2021 г. составляли 4,16 млрд барр., в том числе 1,5 млрд чрезвычайных правительственных резервов. Это примерно 41 суточное потребление нефти в мире.

Страны очень сдержанно выпускают запасы на рынок, поскольку их ключевая цель не снижать цены, а обеспечивать поставки сырья в условиях реальных перебоев с поставками. Если соглашение будет достигнуто, то речь может идти о поставках 50-100 млн барр. или 137-274 тыс. б/с в год.

Тем не менее, тема будет оставаться в фокусе внимания. Источники СМИ говорят, что переговоры находятся на ранней стадии и основным сценарием является реакция на случай перебоев с поставками из России.

Запасы в США

По данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,5 млн барр. против ожидаемого сокращения на 1,5 млн барр. Рост произошел на фоне стабильной добычи и снижения чистого импорта, так что причиной может быть сокращение поставок на НПЗ, сигнализирующем о возможном замедлении спроса.

Между тем, запасы бензина и дистиллятов сократились на 0,6 млн барр. каждый. Поставки нефтепродуктов снизились на 1,3 млн б/с, но оставались достаточно высокими. Средний показатель за 4 недели снизился до 21,9 млн б/с.

Дефицит сохраняется

Среднесрочную поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать сохраняющийся на рынке дефицит. Страны ОПЕК+ (более 40% мирового рынка) не могут оперативно увеличить добычу, хоть и расширяют добычные квоты на 400 тыс. б/с ежемесячно. На протяжении нескольких месяцев фактическая добыча отставала от производственного графика. В январе разрыв оценивался в 0,9-1,2 млн б/с или 0,9-1,2% от мирового спроса.

В США (11% мирового производства и 20% потребления) добыча также стагнирует, хотя на горизонте 2022 г. начинает появляться надежда на рост. Буровая активность постепенно растет, что намекает на увеличение добычи во II полугодии 2022 г. Высокие цены на нефть также способствуют интересу сланцевиков к экспансии.

Прогнозы

Взгляд на нефть остается позитивным. Геополитический фактор нельзя назвать стабильной поддержкой, но некоторое время он еще может оставаться актуален и поддерживать цены выше $100 за баррель. Уровень неопределенности высокий, но можно осторожно предположить на следующей неделе торговый диапазон $100-105 за баррель.

Среднесрочно котировки могут опуститься к двузначным уровням, но дефицит поставок будет сдерживать их от серьезной коррекции. Актуальные прогнозы предполагают, что рынок может сбалансироваться во II квартале, так что до апреля средние цены ниже $90-95 за баррель выглядят маловероятными.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 2,2% выше уровней закрытия предыдущего дня в районе $101,3 за баррель.