Сегодня российские биржевые индексы открылись вверх, но после кратковременного восходящего импульса стали сдавать позиции. Волатильность рублевых активов остается на исторически высоком уровне из-за фактора геополитики.

Инвесторы пытаются оценить возможные масштабы дельнейшего проведения военной спецоперации России на Украине, а также ее продолжительность и последствия. Вчера президент США обнародовал новый пакет антироссийских санкций. Хотя они оказались достаточно жесткими, рынок отреагировал коррекционным ростом на данные меры, поскольку они не предполагают отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, а также ограничений на экспорт российского сырья.

Глобальные фондовые площадки в пятницу демонстрируют восстановление после вчерашнего провала. Рынок акций США еще в четверг вечером отыграл все потери, выйдя в хороший плюс, поэтому сегодня фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются в рамках коррекции, отскочив к текущему моменту.

В 16:30 МСК выйдет базовый ценовой индекс потребительских расходов в США — инфляционный показатель, на который ориентируется ФРС при определении дальнейшей монетарной политики. На фоне высокой инфляции и скачка сырьевых цен, вызванного геополитикой, превышение индексом прогноза усилит опасения дальнейшего роста инфляции, поэтому может произойти очередная волна распродаж на мировых рынках.

Валютный рынок

После негативного старта рубль перешел к активному укреплению, однако в начале основной сессии стал быстро сдавать позиции, но пока сохраняет хороший плюс к бивалютной корзине.

Российский долговой рынок корректирует большие потери предыдущей сессии. На старте торгов индекс гособлигаций RGBI резко отскочил от установленного вчера семилетнего минимума, после чего стал умеренно проседать.

Рубль относительно неплохо пережил вчерашние распродажи российских активов, правда, в основном благодаря валютным интервенциям ЦБ РФ, которые имели в том числе психологически благоприятное воздействие на инвесторов. Тем не менее геополитическая обстановка остается очень серьезной, а риски беспрецедентно высокими. Поэтому, с учетом фактора пятницы доллар может продолжить повышаться в район 85 рублей.