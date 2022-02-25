Результаты Booking Holdings Inc. (BKNG) за четвертый квартал прошлого года, как и ожидалось, оказались достаточно уверенными: выручка выросла на 141% кв/кв, до $2,981 млрд, скорректированная EPS достигла $15,83, превзойдя ожидания рынка на 19%.

Главным драйвером роста выручки стало повышение среднего тарифа бронирования. Средняя удельная цена за ночь с учетом обеих моделей получения дохода (как агента и как продавца), составила $125,9. Этот результат на 19% выше, чем в соответствующем квартале 2019 года. Тренд на повышение тарифа будет продолжаться и далее, пока наблюдаются высокие темпы инфляции.

Совокупный объем забронированных ночей за отчетный квартал почти удвоился по сравнению с прошлогодним результатом за тот же период и составил 151 млн. Тем не менее этот показатель остается на 21% ниже, чем до пандемии. Количество купленных через систему компании авиабилетов увеличилось на 100%. В этом году рост операционных показателей продолжит ускоряться по мере снятия санитарных ограничений.

Рекламная и прочая выручка Booking увеличилась почти на 300%.

Чистая рентабельность по скорректированной прибыли составила 21,9%, что на 7,6 п.п. меньше показателя за четвертый квартал 2019-го. Чистый долг компании остается отрицательным.

Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса компании, несмотря на незначительное падение посещаемости ресурса в США, по данным Statista. Общая сумма бронирований у Booking превышает показатели конкурентов. Наша цель по акции компании — $2700.