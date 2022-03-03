Сегодня рубль открылся вверх, после чего продемонстрировал кратковременное укрепление. Доллар достигал отметки 97,27 рублей, евро — 108,5 рублей.

Данные импульс был реакцией на предписание ЦБ брокерам ввести комиссию в 30% при покупке на бирже физлицами долларов, евро и британских фунтов.

Однако действие этого фактора вскоре исчерпало себя и рубль возобновил активное снижение. Доллар установил новый исторический максимум на отметке 118,35 рублей, евро — немного выше уровня 125 рублей. Затем котировки перешли к консолидации около достигнутых вершин.

При этом до сих пор ожидается проведение второго раунда переговоров России и Украины, начало которого несколько раз переносилось. Российская сторона проявляет приверженность к диалогу и намерение достигнуть компромисса, вом числе с Западом. Однако рубль пока отражает скепсис участников нашего рынка по поводу перспектив улучшения геополитической обстановки.

Нефтяные цены поначалу сохраняли восходящую динамику, ускорившись после нашего открытия. Котировки Brent впервые с начала 2013 г. приближались к $120, но вскоре стали сдавать позиции.

При этом большинство других сырьевых товаров сегодня демонстрирует хороший рост. Вероятно, на достигнутых нефтью многолетних вершинах появилась спекулятивная продажа, тем более что есть шанс на стабилизацию ситуации вокруг Украины, а также на решение проблем с поставкой российской нефти на мировой рынок.

Торги на рынке акций и облигаций Московская биржа сегодня по решению Банка России не проводит четвертую сессию подряд. Режим работы Мосбиржи 4 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте ЦБ до 9:00 МСК 4 марта 2022 года.