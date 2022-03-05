Курс рубля к основным резервным валютам в течение завершающейся рабочей недели резко провалился и ушел на исторические минимумы, которые обновлялись три дня в течение недели. Сейчас, по данным Московской биржи максимум по доллару составляет 118,35 рубля, по евро —125,97 рубля. При этом почти каждый день недели с утра предпринимались попытки скорректировать скачок валюты, однако локальные минимумы, рисуемые при этом на графике, оказывались выше предыдущего, что сигнализирует об установившемся на неделе повышательном тренде курсов инвалют.

Основным курсообразующим фактором для рубля стали жесткие антироссийские санкции Запада, и в первую очередь — против ЦБ РФ, заморозившие его резервы и поставившие на паузу возможность регулятора осуществлять валютные интервенции, о которых он объявил ранее и успел в первый день военной спецоперации продать валюты примерно на 1 миллиард долларов.

При этом регуляторные меры российского ЦБ, Минфина РФ и Московской биржи оказывали сдерживающее влияние на ослабление российской валюты. В частности, торги, по решению ЦБ РФ, заканчивались в 19.00 мск вместо традиционных 23.50 мск.

Рынок нефти на фоне возросших рисков геополитики обновил максимум с мая 2012 года — немного ниже 120 долларов за баррель сорта Brent, однако этот фактор оставался в тени из-за жаркого геополитического и санкционного фона.

В итоге, доллар за неделю взлетел на 22 рубля до уровня 105 рублей, евро — на 25,99 рубля до 118,99 рублей. Рублевая цена барреля марки Brent при этом подскочила до рекордных 12 тысяч против 7,85 тысячи неделей ранее.



РУБЛЬ ОСТАВАЛСЯ ПОД ЖЕСТКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Рубль начал торговую неделю резким провалом против доллара и евро и обновлением исторических минимумов. Курс доллара сразу уперся в верхнюю планку, установленную Мосбиржей в понедельник и составил рекордные на тот момент 90 рублей, после чего площадка стала ступенчато поднимать его в район уровней внебиржевого рынка, который с утра давал курс доллара в районе 117 рублей.

Главное давление исходило от санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС. США также запретили своим гражданам операции с Центробанком, ФНБ и Минфином РФ.

Международные резервы России на 18 февраля обновили исторический максимум, увеличившись за неделю до 643,2 миллиарда долларов с 639,6 миллиарда долларов. Данные по доле валют в резервах ЦБ раскрывает с лагом в полгода: на 30 июня доля долларовых активов в совокупном портфеле снизилась за год с 22,2% до 16,4%, при этом доля в евро выросла с 29,5% до 32,3%, юанях — с 12,2% до 13,1%, фунтах стерлингов — с 5,9% до 6,5% и прочих валютах — с 7,2% до 10%.

Банк России заявил, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. В частности, ЦБ поднял ключевую ставку до рекорда в 20% годовых. Впрочем, с понедельника ЦБ перестал продавать валюту в рамках интервенций для поддержания рубля.

При этом Минфин обязал экспортеров продавать с 28 февраля 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. "ВТБ Капитал" оценивает объем валютной выручки экспортеров России на 2022 год примерно в 600 миллиардов долларов по товарам и примерно в 50 миллиардов долларов — по услугам. То есть продажи могут составлять до 2 миллиардов долларов в день, что может заменить валютные интервенции ЦБ РФ. При этом дневной объем торгов на неделе в среднем укладывался в этот лимит.

Курс инвалют к рублю монотонно рос. При этом геополитические события вносили в течение недели свой вклад в курсовую динамику. Так, первые переговоры России и Украины завершились тем, что стороны проявили заинтересованность в их продолжении, а вторая встреча ознаменовалась договоренностями о гумкоридорах. Это поддерживало курс российской валюты, позволяя ей краткосрочно компенсировать до 10 рублей провала.

Однако давление на валюту РФ оказывали непрекращающиеся санкционные рестрикции, в частности, Великобритании в отношении Сбербанка. Кроме того, Евросоюз решил отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Наконец, ЕС запретил ввозить купюры евро в РФ, кроме случаев туризма.

Одним из немногих факторов поддержки рубля стало ожидаемое решение ОПЕК+ продолжать планово увеличивать добычу в апреле только на 400 тысяч баррелей в сутки, что толкало рынок нефти вверх — к многолетним пикам. Обновление ценой газа рекордов уже выше 2400 долларов за тысячу кубометров добавляло психологической поддержки валюте РФ.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль проводил в попытках стабилизации против доллара и евро. Курсы вышли на непривычные трехзначные показатели и обживали их. Паника отчасти тормозилась действиями ЦБ РФ, который приостановил торги на российском фондовом рынке. Это убрало заявки на покупку валюты от продавцов российских акций и гособлигаций, активизировавшихся на предыдущей неделе.

ЦБ также запретил короткие продажи евро, что обусловило превышение курсом евро к доллару на Мосбирже курса на форексе, доходившее до 10%. Наконец, ЦБ ввел комиссию за покупку инвалюты на бирже — сначала в 30% для физических лиц, затем понизил ее до 12%, но расширил категорию плательщиков и покупателями-юрлицами.

Минфин России в свою очередь заявил, что не будет покупать валюту и золото в связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.

Однако международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ВВВ-" сразу на девять ступеней, до преддефолтных "CCC-". При этом рейтинги помещены в список на пересмотр с негативным прогнозом.

Таким образом, рубль продолжит колебаться, реагируя на санкционные новости и сообщения о ходе военной спецоперации России на Украине, а также о ходе переговоров.