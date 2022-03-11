Рубль с открытия активно укреплялся: доллар приближался к 113 руб., евро — 120,9 руб. Российская валюта по-прежнему слабо реагирует как на рыночные, так и на новостные драйверы, поскольку отсутствует основная масса участников торгов. Они временно или окончательно прекратили операции из-за регуляторных ограничений ЦБ и правительства, направленных на стабилизацию валютного рынка. Сейчас основные операции на нем связаны с экспортно-импортной деятельностью крупных компаний. Возможности инвалютных интервенций Банка России могут быть ограничены блокировкой части его золотовалютных резервов внешними контрагентами.

Сегодняшнее укрепление рубля может быть связано с ожиданиями открытия на следующей неделе торгов на рынке акций и облигаций Московской биржи. Многие хотят купить подешевевшие рублевые активы, избавляясь от инвалюты.

Кроме того, продолжают звучать обнадеживающие заявления российской стороны, увеличивающие шансы на деэскалацию украинской проблемы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу сообщил, что не исключает нового телефонного разговора президентов России и Франции. "Сейчас чуть ли не каждый второй день Путин говорит с Макроном, поэтому, конечно, ничего исключить нельзя. Идет очень активная работа в плане телефонной дипломатии", — сказал Песков.

Он также отметил, что встреча президентов России и Украины концептуально возможна, но сначала делегации переговорщиков и министры двух стран должны выполнить свою часть работы, чтобы президенты не встречались ради процесса и разговора, а встречались ради результата.

В середине сессии рубль стал сдавать позиции. Вероятно, свою роль сыграл фактор пятницы, актуальность которого сильно возросла на фоне большой геополитической неопределенности. Многие инвесторы стремятся восстановить или нарастить позиции в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных.

Торги на рынке акций и облигаций Московская биржа сегодня, по решению Банка России, не проводит восьмую сессию подряд. Режим работы Мосбиржи 14 марта 2022 г. будет объявлен на официальном сайте ЦБ до 9:00 МСК 14 марта 2022 г.

Нефть не смогла продолжить восстановление

После кратковременной просадки нефтяные цены перешли к восстановлению, корректируя сильный провал второй половины предыдущей сессии. Однако в середине наших торгов котировки сдали позиции. Сейчас Brent прибавляет 1,4% около отметки $110,7.

Давление на все сырьевые товары оказали вчерашние данные по инфляции в США, поскольку рост базового показателя превысил ожидание. Это способно затормозить экономический рост, в том числе из-за необходимости более быстрого ужесточения монетарной политики. В конечном счете данные факторы приведут к ослаблению сырьевого спроса.