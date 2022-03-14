МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. После негативного старта рубль стал активно укрепляться: доллар достиг 110 руб., евро — 115,65 руб. Российская валюта реагирует на комментарии России и Украины, свидетельствующие о позитивных сдвигах в двухстороннем переговорном процессе.

Участник российской делегации на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий заявил, что видит существенный прогресс в сближении позиций Москвы и Киева, способный в самые ближайшие дни перерасти в единую позицию, которую можно будет оформить в документах для двухстороннего подписания.

На этом фоне мировые рынки перешли к восходящей динамике, а сырьевые товары активно дешевеют. В последние недели ситуация вокруг Украины стала одним из ключевых факторов для всех биржевых активов.

Торги на рынке акций и облигаций Московская биржа по решению Банка России не будет проводить до 21 марта, то есть третью неделю подряд. Режим работы Московской Биржи на неделю с 21 по 25 марта 2022 г. будет объявлен на официальном сайте ЦБ позднее.