2022-03-15T09:21:37+03:00
2022-03-15T09:25:21+03:00
2022-03-15T09:21:37+03:00
2022
https://1prime.ru/experts/20220315/836379107.html
Инвесторы выбирают юань
Мнения аналитиков
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сессия на фондовом рынке не проводилась. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 110-117. Торговые объемы остаются низкими на фоне принятых ограничений. Волатильность в паре USD/RUB... ПРАЙМ, 15.03.2022
мнения аналитиков, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83414/31/834143147.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83414/31/834143147.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83414/31/834143146.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83414/31/834143146.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83414/31/834143145.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83414/31/834143145.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Георгий Ващенко
https://cdnn.1prime.ru/images/82954/83/829548390.jpg
Сессия на фондовом рынке не проводилась. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 110-117. Торговые объемы остаются низкими на фоне принятых ограничений.
Волатильность в паре USD/RUB остается высокой. В условиях повышенной комиссии на покупку долларов и евро все больше инвесторов выбирают юань. Число сделок с китайской валютой превысило 33 тысяч, в то время как показатель для остальных валют вдвое меньше.
Юань имеет относительную привязку к доллару и вполне может заменить доллар как средство сбережения. В денежном выражении объем торгов с этой валютой пока невелик, но возможно увеличение оборотов на фоне перевода внешнеторговых контрактов с партнерами из Азии на юань или парную с ним региональную валюту.
На текущей неделе фондовый рынок не откроется. Инвесторы ждут информации о дате экспирации квартальных фьючерсов и опционов. Ориентиров для пары USD/RUB не обозначаем. Высокая волатильность валютных пар в ближайшее время сохранится