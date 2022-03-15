Торги на американском рынке сложились весьма неудачно. Если в начале сессии индексы Dow Jones и S&P 500 пытались расти, то на закрытии лишь Dow Jones смог прибавить один пункт к своему весу. Более того, на графике S&P 500 сформировалась фигура "мертвый крест", которая предполагает дальнейшее падение.

Инвесторы напуганы геополитикой, ростом заболеваемости COVID-19 и реакцией в Китае, да ещё доходности по казначейским обязательствам США продолжают расти, хотя многим казалось, что потенциальное повышение ставки регулятора уже отыграно.

В Goldman Sachs вновь снизили прогноз по S&P 500 на конец года, который теперь составляет 4700 пунктов вместо прежних 4900 пунктов. По мнению аналитиков банка, инфляция и ужесточение денежной политики являются главными факторами, сдерживающими рынок, который отразит более слабый рост мировой и американской экономик.

Pfizer (+3,94%) оказался в фокусе внимания на заявлениях главы компании о необходимости 4-ой дозы вакцины в II полугодии. Компания также не собирается уходить из России, так как по её политике здоровье пациентов важнее.

Бумаги китайской Alibaba упали на 10,3% на опасениях дальнейшего давления на компанию из-за потенциального участия в схемах отмывания денег, а также возможного делистинга китайских компаний с американских площадок.

Четыре отраслевых индекса выросли и семь показали снижение. Наиболее сильный рост в финансах (+1,25%), поскольку банки выигрывают от роста доходностей облигаций. Наиболее сильное снижение в секторах энергетики (-2,89%) и информационных технологиях (-1,9%).