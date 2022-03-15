Вчера мы получили данные по уровню иностранных инвестиций в экономику КНР, которые рано утром по московскому времени были опубликованы Министерством коммерции КНР. Согласно опубликованным данным, прямые иностранные инвестиции в Китай выросли на 37,9% в годовом исчислении до уровня в 243,7 млрд. юаней (эквивалент 37,86 млрд. долларов США), рост произошёл за первые два месяца 2022 года. Иностранные инвестиции в сферу услуг Китая выросли на 24%, а в высокотехнологичные отрасли КНР приток прямых иностранных инвестиций подскочил на 73,8%. Среди основных источников инвестиций (прямых иностранных инвестиций) в Китай стали страны присутствующие вокруг концепции «Один пояс — один Путь», а также страны АСЕАН. Уровень прямых иностранных инвестиций в Китай из этих регионов подскочил на 27,8% и 25,5% соответственно.

При этом основные индексы КНР упали, что явно странно. Падение фондового рынка КНР продолжается и сегодня, что происходит, игнорируя новые данные по уровню промышленного производства в КНР. Согласно утренним данным промышленное производство Китая выросло на 7,5% в годовом исчислении за период с января по февраль 2022 года вместе взятых, превысив консенсус прогноз рынка и экономистов, которые прогнозировали рост показателя на 3,9%. Рост промышленного производства в КНР произошёл, ускорившись по сравнению с 4,3% в предыдущем периоде. Последний показатель был самым быстрым с июня 2021 года, поскольку восстановление экономики набирало обороты в первые два месяца года, при этом объем производства, как в обрабатывающей промышленности, так и в горнодобывающей промышленности увеличивался, а производство коммунальных услуг продолжало расти.

Таким образом, фондовый рынок Китая просто игнорирует положительную макроэкономическую статистику, демонстрируя падение основных фондовых индексов, что наводит на тревожные мысли.

Общая мировая нервозность, связанная с проведением Россией специальной военной операции на Украине с одной стороны. И введение со стороны США и стран коллективного Запада новых санкций в отношении РФ, с другой стороны, привели все рынки в хаотичную волатильность, что сказывается и видно практически на всех рынках.

Утро и торги в валютной секции Московской Биржи начались с уровней в 114 — 115 рублей за один американский доллар, сейчас курс российского рубля пытается укрепиться, игнорируя снижение стоимости нефти на товарно-сырьевом рынке. Актуальная котировка доллара на торгах в валютной секции Московской Биржи сейчас 110 — 110 рублей за доллар США. Курс единой европейской валюты тоже пытается снижаться и одно ЕВРО сейчас стоит около 120 — 119,5 рублей за одно евро.