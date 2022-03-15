За последние пару недель на фоне спецоперации РФ в Украине и последовавшей волне наиболее жестких международных санкций российские суверенные кредитные рейтинги от тройки международных рейтинговых агентств рухнули с инвестиционного уровня до преддефолтного. Наиболее низкий уровень рейтинга «С» сейчас присвоен агентством Fitch. Таких рейтингов у России не было с 1998 года. The Guardian объяснил, почему Ближний Восток не спешит помогать США

Дефолт — это отказ должника от исполнения обязательств. В случае суверенного дефолта — отказ правительства следовать ранее принятым безусловным обязательствам, в частности исполнять платежи по государственным займам. Рейтинговые агентства, оценивая платежеспособность заемщика, учитывают не только его техническую возможность платить по обязательствам, но и желание делать это. Текущее рейтингов отражает сомнения агентств в том, что после замораживания странами G7 резервных активов ЦБ в наиболее ликвидных валютах (доллар, евро, британский фунт), отключения нескольких крупных российских банков от международных платежей и системы SWIFT, а также отказа США и Великобритании покупать российские энергоресурсы у государства останутся ресурсы и желание обслуживать и погашать свой долг.

В 1998 году дефолт стал результатом бюджетного кризиса, возникшего вследствие низких цен на нефть, искусственно завышенного курса рубля, несбалансированной политики госзаимствований (ГКО). В свою очередь, он привел к серьезному экономическому кризису в России. Сейчас экономический кризис является следствием не ошибок правительства и ЦБ в финансовой сфере, а результатом политической ситуации. В отличие от 1998 года, резервов у России более чем достаточно, но из-за санкций она существенно ограничена в возможности их использования. К тому же сейчас Россия впервые за всю постсоветскую историю оказывается в жесткой изоляции от большинства развитых стран, что резко меняет всю экономическую модель. Сейчас в отличие от прежних кризисов мировые цены на сырье могли бы быть крайне благоприятны для российского экспорта и бюджетных доходов, но из-за санкций и связанных с ними репутационных рисков Россия пока ограничена в возможности воспользоваться и этим.

Таким образом, предполагаемый агентствами дефолт сейчас принципиально отличался бы от дефолта конца 90-х. Сейчас есть все экономические и финансовые условия для того, чтобы Россия обслуживала свой долг без каких-либо проблем. В последние дни власти РФ в ответ на беспрецедентно жесткие санкции ввели контрмеры — мораторий на выплаты нерезидентам по купонам и дивидендам, ограничения валютных платежей в пользу нерезидентов, особенно из стран, присоединившихся к санкциям. Fitch ссылается и на указ президента Владимира Путина от 5 марта, в соответствии с которым РФ, субъекты Федерации, муниципальные образования, юридические и физические лица-резиденты смогут рассчитываться по внешнему долгу в рублях, а не в валюте, предусмотренной эмиссионными документами.

По разъяснению ЦБ, кредиторы — резиденты Российской Федерациии кредиторы из стран, не присоединившихся к санкциям против России, смогут получить средства по имеющимся долговым обязательствам резидентов Российской Федерации в установленные долговым обязательством сроки в рублях в объеме рублевого эквивалента по обменному курсу на момент выплаты, а при наличии специального разрешения — в валюте долга, в то время как рублевые выплаты в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против России, в погашение долговых обязательств будут зачисляться на счета типа «С», открываемые в российских и иностранных кредитных организациях.

Поэтому здесь скорее речь идет о юридической стороне вопроса — будет ли установленный ЦБ временный мораторий на выплату купонов нерезидентам рассматриваться как кросс-дефолт, при котором кредиторы могут потребовать досрочного погашения долга, и будет ли замена валюты платежа, установленная эмиссионными документами, на рубли, рассматриваться международными судами как нарушение обязательств.