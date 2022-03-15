На старте сессии рубль продемонстрировал восходящий импульс: доллар вновь приблизился к 110 руб., евро опускался чуть ниже 118,5 руб. Затем рубль умеренно просел, сохранив небольшой плюс к бивалютной корзине.

Поддержку рублю по-прежнему оказывает продолжение переговорного процесса между Россией и Украиной. Это увеличивает вероятность достижения каких-то договоренностей, закрепленных в двухсторонних документах, что сохраняет надежду на относительно скорую деэскалацию украинского конфликта. На этом фоне нефтяные цены и некоторые сырьевые товары сегодня продолжили быстро дешеветь.

При этом ситуация на мировых рынках ухудшается: азиатские индексы ускорили снижение вслед за китайскими акциями, которые находятся под давлением геополитики. Инвесторы опасаются, что сближение Китая и России приведет к новым антикитайским мерам со стороны США. Кроме того, беспокойство вызывает нарастающие риски конфликта Китая с Тайванем. На этом фоне другие площадки также демонстрируют негативную динамику, но в начале наших торгов перешли к активному восстановлению.

Развивающиеся валюты утром укреплялись благодаря снижению доллара. В начале российской сессии он умеренно восстановился, что вызвало резкую просадку в секторе, некоторые представители вышли в минус.

Сильное падение индекса экономических настроений в Германии и ЕС оказало лишь умеренное давление на рынки и евро.