Европейские фондовые индексы снизились во вторник: общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся снижением на 0,3%, британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,25%, французский CAC 40 потерял 0,23%, немецкий DAX просел на 0,09%.

Мировые рынки по-прежнему страдают от событий в Европе, поскольку конфликт России и Украины сеет разрушения и неопределенность. Фондовые индексы США выросли во вторник после того, как снижение цен на нефть ослабило опасения инвесторов по поводу инфляции и перспективы того, что Федеральная резервная система будет более агрессивно повышать процентные ставки. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,8%, индекс S&P 500 поднялся на 2,1%, в то время как Nasdaq Composite прибавил 2,9%.

Вторник был насыщен на корпоративные события. Акции сети кофеен Starbucks подскочили на 4,8% после того, как она объявила о партнерстве с Volvo Cars для исследования использования и потенциальной масштабируемости зарядных устройств для электромобилей в магазинах Starbucks по всей стране. Тем временем Starbucks предпринимает шаги для сокращения использования одноразовых стаканчиков.

Прибавляли бумаги авиаперевозчиков Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines. Поводом для роста стали заявления Delta, United и Southwest о том, что количество заказов превысило ожидания, а восстановление спроса на поездки произошло быстрее, чем прогнозировалось. Delta подскочила на 8,7%, United прибавила 9,2%, Southwest увеличилась на 4,9%, а American Airlines выросла на 9,3%.

Котировки Peloton подскочили на 11,9% после того, как Bernstein инициировал освещение акций с рейтингом "лучше рынка". Аналитик упомянул здоровый базовый бизнес Peloton, новое руководство и недавнее падение цен на акции. Ее целевая цена в $40 подразумевает, что акции могут почти удвоиться в течение следующего года.

Цена акций ритейлера eBay выросла на 3,6%. Во вторник Deutsche Bank инициировал освещение eBay с рейтингом "покупать", заявив, что инвесторы недооценивают позиции фирмы на рынке.

В среду чиновники ФРС должны подвести итоги двухдневного заседания по вопросам политики, которое проходит на фоне 40-летней инфляции и опасений, что вторжение России может нанести ущерб глобальному экономическому росту. В то время как ожидается, что ФРС будет придерживаться своих планов по циклу повышения ставок, начиная с повышения на четверть процентного пункта в среду. Инвесторы ищут ясности относительно того, как война в Украине может повлиять на темпы будущего ужесточения. Сезон отчетности постепенно подходит к концу. Отчетность компаний в среднем была лучше ожиданий, что оказывало поддержку рынку, не смотря негативные на геополитические факторы.