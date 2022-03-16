• Доклад ОПЕК сообщает, что геополитические риски выходят на первый план. «Высокая степень неопределенности может привести к существенному пересмотру текущих прогнозов», — говорится в документе нефтедобывающего альянса. Среднее потребление нефти в 2021 году составило 96,74 млн бар. в сутки, что на 5,67 млн бар. больше, чем в 2020 году. Предложение составляло 95,03 млн бар. в сутки. Предварительные данные за январь показали снижение запасов в странах ОЭСР на 3,1 млн бар. Коммерческие запасы сократились на 0,7 дня до 59,3 дней покрытия спроса. Рост потребления в 2022 году составит 4,15 млн бар. до 100,9 млн бар. в сутки.

• Также отметим новость о том, что Саудовская Аравия готова принимать юани за нефтяные поставки в Китай. То есть ещё один крупный поставщик решил предпринять усилия по валютной диверсификации на фоне возросших рисков по доллару и евро.

• Котировки нефти пытались расти на торгах в Азии. Однако текущая ситуация на рынках немного успокоилась и поводов для взлётов стоимости барреля пока нет. Американский Институт Нефти сообщил, что на неделе до 11 марта коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,75 млн бар. Запасы бензина снизились на 3,8 млн бар., а дистиллятов увеличились на 0,89 млн бар. Согласно опросу S&P Global Commodity Insights, на рынке ждут повышения запасов нефти лишь на 0,2 млн бар., а также снижение запасов бензина на 2,6 млн бар. и дистиллятов на 3,2 млн бар.